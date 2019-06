Marea Britanie - 125 de ani de la inaugurarea celebrului Tower Bridge din Londra

Stiri pe aceeasi tema

- Organizațiile civice pro-europene din Marea Britanie au anunțat ca vor organiza pe 20 iulie, la Londra, un ”marș pentru schimbare” impotriva ieșirii țarii din Uniunea Europeana, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Partidul Conservator, care se afla la carma țarii, este in plin proces pentru desemnarea…

- Boris Johnson, candidat declarat la postul de premier al Marii Britanii dupa plecarea Theresei May, va trebui sa raspunda in fața justiției, fiind acuzat de lansarea de minciuni in campania electorala, precum și dupa referendumul din iunie 2016 privind Brexitul. Intr-un comunicat oficial dat publicitații…

- „E ora 21.00. În spatele meu mai sunt vreo câteva sute de persoane. Am fost atât de aproape și totuși atât de departe... Dupa noua ore de stat în picioare, ma vad îngenuncheata de un sistem dinozauric, greoi și nedispus la actualizarile nevoilor secolului 21”,…

- O romanca din Marea Britanie care și-a petrecut toata ziua la coada ca sa voteze și-a relatat frustrarea și dezamagirea intr-o scrisoare publicata pe Facebook. Diana Voica a venit cu trenul, autobuzul și a mers și zeci de minute pe jos, pentru a ajunge in jurul orei 12, ora Marii Britanii, in fața secției…

- Jurnalistul roman Marius Comper, acum stabilit in Anglia, a povestit ca s-a dus sa voteze la secția din Stratford (Londra), dar coada a inaintat atat de lent ca la ora 21.00, cand era aproape sa intre in secție, poliștii au inchis ușile, lasand afara mii de oameni furioși. „Nu am reușit sa votez, deși…

- Una dintre secțiile de votare din zona capitalei Angliei, aflata in cladirea East Berkshire College din Slough, a fost luata cu asalt de cetațenii romani aflați, permanent sau temporar in Marea Britanie. „Am ajuns pe la 9.30, suntem pe la jumatatea cozii, cred ca mai stam vreo ora – doua pana intram.…

- Unul dintre cei mai cautati fugari din Marea Britanie, Shane O’Brien, a fost extradat din Romania si adus in Londra. O’Brien a fost prins la sfarsitul lunii martie, la Cluj, dupa ce fusese dat in urmarire generala prin Interpol, pentru uciderea lui Josh Hanson, in 2015.