- Premierul britanic Theresa May a dat asigurari miercuri, la New York, ca impozitele aplicate companiilor britanice dupa Brexit vor fi cele mai mici din tarile membre ale G20, transmite AFP. ''Indiferent de intreprinderea dumneavoastra, a investi in Regatul Unit dupa Brexit va va oferi cea…

- Un reprezentant al Partidului Laburist nu a exclus marti, la Congresul principalului partid britanic din opozitie la Liverpool, in nord-estul Angliei, sa puna problema ”mentinerii” Regatului Unit in Uniunea Europeana (UE) in cazul unui nou referendum, relateaza AFP.

- Uniunea Europeana si Marea Britanie inca spera ca mijlocul lunii octombrie sa fie data limita pentru un acord care sa permita o tranzitie linistita dupa ce Londra va iesi din blocul comunitar in luna martie a anului viitor, a declarat vineri negociatorul-sef britanic, Dominic Raab, relateaza dpa.…

- Marea Britanie a inceput marti inregistrarea a mii de cetateni comunitari ce doresc sa-si legalizeze situatia pentru a putea ramane in aceasta tara dupa Brexit (sa obtina asa-numitul "settled status"). Acesta este un program-pilot menit să testeze sistemul de imigraţie pe care guvernul…

- Negociatorul-sef al Comisiei Europene pentru negocierile cu Marea Britanie, Michel Barnier, si-a exprimat convingerea ca intre Uniunea Europeana si Marea Britanie va fi stabilit un parteneriat nou si ambitios, daca problemele inca nesolutionate ridicate de Brexit vor fi rezolvate rapid. Intr-un articol…

- Jumatate dintre britanici sustin organizarea unui nou referendum pentru Brexit arata un sondaj realizat zilele trecute in Marea Britanie. Sky News a publicat rezultatele sondajului care arata ca britanici doresc sa-și dea cu parerea privind iesirea tarii din Uniunea Europeana cu un acord pe care Londra…

- Guvernatorul Bancii Angliei (BoE), Mark Carney, a avertizat intr-un interviu acordat Bloomberg ca goana "imorala" dupa protectionism va costa locurile de munca si cresterea economica si exista indicii preliminare ca extinderea barierelor comerciale ar putea afecta economia globala. "Putem…