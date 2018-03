Marea Adunare de la Chişinău a adoptat o proclamaţie de unire cu România Marea Adunare de la Chisinau a adoptat o proclamatie de unire cu Romania Mii de persoane au participat astazi în Piata Marii Adunari Nationale din centrul Chisinaului la asa-numita "Marea Adunare Centenara", pentru a marca 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, manifestatia încheindu-se cu adoptarea unei proclamatii prin care se cere din nou unirea Republicii Moldova cu România.



În rezolutia votata se spune ca unirea Basarabiei cu România este "unica solutie de supravietuire si progres".



"Cerem celor…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

