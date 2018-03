Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat duminica, la „Marea Adunare Centenara“ de la Chisinau, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau trebuie sa voteze in cel mai scurt timp unirea.

- In Piata Marii Adunari Nationale din Chisinau (PMAN) sunt asteptati, duminica, cateva zeci de mii de oameni, care vor marca printr-o manifestatie implinirea a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Participantii lanseaza, cu aceasta ocazie, si Proclamatia Marii Adunari Centenare.

- Liberalii schimba strategia si mizeaza pe discursuri in care clameaza dorinta unirii Romaniei cu Republica Moldova pentru eventuale cresteri in sondaje. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la finalul intalnirii cu delegatia alesilor locali unionisti din Republica Moldova, ca PNL…

- Marea Adunare Centenara se va desfasura in Piata Marii Adunari Nationale din Chisinau, locul in care acum aproape 30 de ani incepea Miscarea de Renastere Nationala si erau organizate primele intruniri pentru revenirea la valorile stramosesti. La manifestatia care va aduna cetateni ai Republicii Moldova…

- Liderul USR, Dan Barna, impreuna cu o delegatie formata din membri ai partidului, va fi prezent duminica la Chisinau. Parlamentarii Uniunii vor participa la Marea Adunare Centenara, dedicata implinirii celor 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania.

- Presedintele USR, Dan Barna, impreuna cu o delegatie formata din membri ai partidului, va fi prezent duminica la Chisinau, unde va participa la Marea Adunare Centenara, dedicata implinirii celor 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. Intr-un comunicat transmis sambata AGERPRES se arata ca prezenta…

- Politicienii romani care vor fi prezenți la ”Marea Adunare Centenara” de la Chișinau. Pregatirile pentru ”Marea Adunare Centenara”, din Piața Marii Adunari Naționale de la Chișinau, sunt in toi. Mai mulți lideri ai partidelor din Republica Moldova și Romania, precum și parlamentari, persoane publice,…

- Marti, 27 martie, de la ora 18.00, la Centrul Multifunctional Pitesti, Filarmonica Pitesti organizeaza un spectacol muzical-artistic dedicat centenarului unirii Basarabiei cu Romania, sustinut de artisti de la Chisinau. Vor urca pe scena: Liviu ...

- Marți, 20 martie, in comuna Corbi, a avut loc ceremonia semnarii unui acord de infratire si parteneriat intre localitatea argeseana Corbi si comuna Baimaclia din Republica Moldova. Evenimentul a fost organizat la initiativa primarului comunei Corbi, Virgil Baciu. Printre invitati s-au numarat cinci…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, se arata deranjat de faptul ca duminica, pe 25 martie, la Chișinau va avea loc o manifestația unionista, dedicata celor 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Acesta spune ca „in mod abuziv și ilegal" au fost chemați sa participe la eveniment copii…

- „Va propun sa adaugam un proiect Unirea cu Republica Moldova. Este timpul sa incepem sa actionam si in Romania. Sunt 106 localitati din R Moldova care simbolic au votat in consiliile locale unirea cu Romania. Asta arata curaj in vremurile astea in Republica Moldova, in conditiile in care este un…

- 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania Cercetatori în istoriografia contemporana din Republica Moldova si România se întâlnesc, în aceste zile, la Memorialul Sighet, pentru a marca 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Evenimentul a avut…

- Dupa decizia de achitare a presedintelui Ludovic Orban, acuzat de coruptie, dar gasit nevinovat, PNL intra, sau ar trebui sa intre, intr-o noua faza. Cu puteri sporite, eliberat psihic, scapand de suspiciunea de a se numara printre politicienii corupti, liderul PNL poate gandi pentru partid o noua strategie.…

- Senatorul român Iulia Scântei scrie într-o postare pe facebook ca, Parlamentul Republicii Moldova a refuzat sa dea curs invitației de a avea o ședința comuna a Parlamentelor României și Republicii Moldova care ar fi trebuit sa aiba loc la Iași sau la Chișinau. …

- Consolidarea cooperarii bilaterale, inclusiv in plan investitional, si sprijinul ferm al Romaniei pentru parcursul pro-european al Republicii Moldova - teme ale intrevederii premierului Viorica Dancila cu presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu Premierul Viorica Dancila a transmis…

- Biblioteca Judeean &rdquoPanait Istrati&rdquo Brila organizeaz în data de 27 martie 2018 concursul colar de istorie BASARABIE FLOARE DE DOR! &ndash 100 DE ANI DE LA UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA.Concursul este adresat elevilor de liceu din municipiul Brila din clasele IX &ndash XII (1519 an...

- Dezvoltarea relatiilor dintre Romania si Republica Moldova constituie o prioritate de prim rang a Guvernului Romaniei, a declarat, marti, la Chisinau, premierul Viorica Dancila. Premierul roman, care s-a intalnit cu omologul sau moldovean, Pavel Filip, sustine ca relatia dintre cele doua state…

- În anul centenarului Unirii, autoritațile din UTA Gagauza au declarat anul 2018 „an al ocupației Basarabiei de catre România”. O decizie în acest sens a fost luata la adunarea autoritaților locale și regionale din Gagauzia, cu participarea veteranilor și reprezentanților…

- RAPORT privind activitatea subversiva din Justitie si serviciile de informatii RAPORT privind activitatea subversiva din Justitie si serviciile de informati in scopul exercitarii puterii in stat de grupuri de interese politico-judiciare-economice in perioada 2005 – 2017 1. Istoricul Binomului SRI-DNA…

- Intrebat, vineri, 16 februarie, la Romania TV, care este miza Congresului anunțat pentru luna martie, analistul politic Bogdan Chirieac a oferit urmatorul raspuns: "E una singura și, in opinia mea, este evidenta: intarirea puterii domnului președinte Liviu Dragnea in interiorul partidului, in vederea…

- Fostul președinte moldovean Vladimir Voronin a lansat un atac dur la adresa lui Traian Basescu, pe care il acuza ca, deși are cetațenie moldoveneasca, nu recunoaște Republica Moldova ca stat. „Cum sa fii cetațean al R. Moldova și sa nu recunoști acest stat? Dar cine va ține aici? Ai cetațenie romana,…

- Vladimir Voronin a spus la o emisiune tv ca Traian Basescu, presedintele de onoare al Partidului Unitatii Nationale din Moldova, cand era marinar "a cazut cu capul de puntea vasului și are probleme", in timp ce noi ne uitam la el "ca la un om sanatos", potrivit Deschide.md. "Cum sa fii cetațean…

- Fostul presedinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin a declarat, vineri, ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova (SIS) deoarece actiunile fostului presedinte roman ar submina statalitatea moldoveana, relateaza Deschide.md. ”Cum sa fii cetatean…

- Parlamentul de la Chișinau a luat atitudine impotriva Rusiei și a adoptat o declarație in premiera pentru Republica Moldova. Decizia politicienilor de peste Prut survine intr-un moment in care Traian Basescu, dar și mai mulți demnitari de la Chișinau doresc demararea demersurilor privind Unirea Romaniei…

- Presedintele de onoare al Partidului Democrat (PDM), Dumitru Diacov, este sceptic în privinta viitorului politic de la Chisinau al fostului presedinte român Traian Basescu scrie adevarul.ro. Potrivit lui, Basescu a fost „parasutat” în Republica Moldova doar…

- Membrii conducerilor celor doua camere ale Parlamentului au decis ca audierile ministrilor guvernului condus de Viorica Dancila sa se desfasoare astazi, intre orele 8.00-14.00, urmand ca pana seara sa fie dat si votul final. ”Am adoptat lucrurile importante care tin de activitatile de luni (n.n. – astazi),…

- .Partidul Național Liberal desfașoara, la aceasta ora, in Palatul Parlamentului, o ședința a Biroului Politic Național, la care au fost invitați deputații și senatorii partidului. Ordinea de zi este urmatoarea: Stabilirea strategiei politice a PNL pentru anul 2018 Prioritațile legislative…

- Documentul prezinta analiza activitații Guvernului PSD-ALDE din anul 2017 și este realizata de catre comisiile de specialitate ale PNL. Ea demonstreaza eșecul coaliției de guvernare atat in ceea ce privește indeplinirea principalelor promisiuni electorale pe termen scurt cat și in implementarea unor…

- Traian Basescu le da peste nas celor care il acuza ca a avut relații de prietenie cu șefii serviciilor secrete sau cu alte instituții de forța. La TVR 1, in cadrul emisiunii ”Romania 9”, realizata de Ionuț Cristache, Basescu a dezvaluit ca in seara turului 2 al prezidențialelor din 2009 nu a discutat…

- Deputatul socialist Vlad Batrincea, cel care s-a remarcat, in special, dupa ce a rupt harta Romaniei Mari in Parlamentul Republicii Moldova, a declarat ca activitatea lui Traian Basescu la Chisinau este o dovada a „intentiilor imperialiste reale ale Bucurestiului – sa obtina disparitia statului moldovenesc…

- Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni a lansat Calendarul Unirii. Dedicat Centenarului Marii Uniri de la 1918, calendarul traseaza un arc peste timp și evidențiaza evenimentele premergatoare Întregirii naționale. Prima fila a calendarului…