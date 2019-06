Mare parte din tara, sub COD GALBEN pe final de saptamana

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o noua avertizare COD GALBEN pentru judetul Neamt, dar si pentru mai bine de jumatate din intreaga tara. Avertizarea este valabila astazi, 20 iunie, intre orele 12:00-23:00. “In intervalul menționat, in Banat, Crișana, Maramureș, Moldova, in vestul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis cod galben in mai multe judete din Romania, valabil in perioada 19 iunie, ora 10 ndash; 20 iunie, ora 23.Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in cea mai mare parte a tarii. Vor fi perioade in care se vor semnala averse ce vor avea si caracter…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat un cod galben de furtuni valabil pe aproape intre teritoriul țarii. Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in cea mai mare parte a țarii, a anunțat meteoromania.ro. Codul este valabil azi, in intervalul orar 10.00 - 23.00. Vor fi perioade…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis noi avertizari cod galben de ploi si vijelii. Instabilitatea atmosferica se mentine pana luni dimineata. The post Anunt de ultim moment: cod galben de ploi, grindina si vijelii, pana luni. Harta zonelor afectate appeared first on Renasterea banateana .

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis noi avertizari cod galben de ploi si vijelii. Instabilitatea atmosferica se mentine pana luni dimineata.Prima avertizare este valabila in intervalul 06 iunie, ora 10 – 10 iunie, ora 10. Fenomene vizate: manifestari de instabilitate atmosferica…

- Administrația Naționala de Meteorologie a prelungit informarea meteorologica de vreme rea pana in data de 6 iunie, la ora 10. Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in toate regiunile, iar cantitațile de apa, insemnate.

- Incepand de azi, de la ora 13:00 meteorologii au emis o avertizare de cod galben de ploi torențiale și vijelii in mai multe județe din țara intre care se afla și județul Hunedoara. Instabilitatea atmosferica accentuata se extinde pana sambata, 1 iunie, ora 6:00 și va cuprinde zonele din Banat, Crișana,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenționare meteorologica cod galben de ploi și furtuni, valabila in mai bine de jumatate de țara. Atenționarea intra in vigoare de sambata de la ora 15.00 și este valabila pana duminica dimineața, la ora 04.00, conform Mediafax.Citește…