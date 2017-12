Mare PACAT daca faci asta MAINE! Oamenii care muncesc in ziua cand e cinstita Fecioara Maria nu vor mai avea nicio…

Stiri pe aceeasi tema

- Cu siguranța foarte mulți oameni se intreaba daca este pacat ca in ziua de Craciun sa intrețina relații intime. Știm ca in post este total interzis și se pare ca nici in zilele de sarbatoare nu este bine.

- Un accident rutier mortal a avut loc, luni dupa-amiaza, pe Calea Baciului, Din Cluj-Napoca.Din primele informații, cel puțin trei autoturisme au fost implicate, iar incidentul a fost cauzat de un șofer care circula cuj viteza excesiva. Conform oamenilor legii, acesta ar fi pierdut…

- Nu e bine sa speli haine in aceasta zi, pentru ca apa varsata pe rufe o vei folosi pentru vindecarea ranilor. De asemenea, e o zi in care nu se munceste. Oamenii care muncesc in ziua cand e cinstita Fecioara Maria nu vor mai avea nicio zi libera tot anul. E interzis sa barfesti, sa injuri,…

- Un accident rutier mortal a avut loc, luni dupa-amiaza, pe Calea Baciului, Din Cluj-Napoca.Din primele informații, cel puțin trei autoturisme au fost implicate, iar incidentul a fost cauzat de un șofer care circula cuj viteza excesiva. Conform oamenilor legii, acesta ar fi pierdut…

- Cu totii asteptam perioada sarbatorilor de la finele lunii decembrie când, pe lânga cadouri, avem un alt motiv de a ne strânge împreuna: masa de Craciun. 2017 ne gaseste asezati în fata unui meniu variat, însa putini stiu ca si "pe vremuri" românii…

- Aproximativ 200 de protestatari au manifestat, sambata seara, in fața Palatului Parlamentului impotriva modificarilor legilor justiției! Oamenii s-au adunat, inițial, in Piața Victoriei, de unde au plecat spre Palatul Parlamentului.Acolo au pus la cale un colind pentru parlamentari și baroni.…

- Un grup de tineri se costumeaza in seara de Ajun si colinda pe la casele oamenilor din Valea Ilvelor, judetul Bistrita-Nasaud. Traditia unica a Belciugarilor se mai pastreaza si astazi, cand oamenii primesc colinda fiind convinsi ca acest obicei le va aduce bogatie in anul care vine.

- Politistii calaraseni au participat la serbarile de Craciun organizate in scolile din oras. Oamenii legii au adresat sfaturi utile pentru prevenirea victimizarii minorilor si a delicventei juvenile pe timpul vacantei de iarna.

- Carmen Iohannis, sotia presedintelui, a sosit zilele trecute cu cadouri, pregatite împreuna cu liceenii de la Colegiul ”Gheorghe Lazar” a caror profesoara este, la serbarea de Craciun a copiilor care urmeaza centrul de zi al Fundatiei UCOS - "Un copil, o speranta" din…

- Cel mai popular lungmetraj de Craciun al momentului a fost realizat de Netflix si face inconjurul lumii. "A Christmas Prince" a fost filmat in Romania, promovand astfel tara noastra iar imaginile sunt de-a dreptul spectaculoase

- SOLSTITIUL de IARNA 2017. Obiceiurile din preajma solstițiului de iarna sunt variate. De exemplu, daca aduci in casa o creanga pe care o arzi in noaptea de Craciun, vei avea noroc tot anul. SOLSTITIUL de IARNA 2017. Desi iarna meteorologica soseste inca de la 1 decembrie, inceputul iernii…

- Solstitiul de iarna | Cea mai scurta zi din an. Incepe iarna astronomica Momentul solstițiului de iarna este inceputului iernii astronomice. Pe 21 decembrie, va fi cea mai scurta zi din an. Apoi, pana la 21 iunie, durata zilelor va crește continuu, iar cea a nopților va scadea in mod corespunzator.…

- SOLSTITIUL de IARNA 2017. Desi iarna meteorologica soseste inca de la 1 decembrie, inceputul iernii astronomice este marcat de un moment precis, mai exact solstitiul de iarna, care va avea loc joi. Astfel, pe 21 decembrie se va inregistra cea mai scurta zi din an - 8 ore si 50 minute -, iar durata…

- Peste 300 de persoane s-au adunat, in aceasta seara, in Piața Operei din Timișoara, pentru a protesta fața de modificarile la legile justitiei. Manifestanții scandeaza „Vrem o lege pentru toți, nu facuta pentru hoți”, „Rușine, rușine sa va fie”, „Pacat, pacat de sangele varsat”, „Regele Mihai” sau „Cinste…

- (update 22:10) Alerta cu bomba din Balți s-a adeverit a fi falsa. Oamenii legii presupun ca suspectul ar fi fost un minor, care a incercat sa faca o gluma. (21:26) Alerta cu bomba la Balți. O persoana a alertat poliția ca precum sub bradul de Craciun ar fi fost amplasat un dispozitiv explozibil.

- „Pacat, pacat de sangele varsat”, „Regele Mihai” și „Vrem o lege pentru toți, nu facuta pentru hoți” au scandat oamenii in Piața Operei, in seara zilei de 17 decembrie 2017. Manifestanții au ținut un moment de reculegere in memoria eroilor Revoluției din Decembrie 1989, iar in jurul…

- Peste 300 de persoane s-au adunat, in aceasta seara, in Piața Operei din Timișoara, pentru a protesta fața de modificarile la legile justitiei. Manifestanții scandeaza „Vrem o lege pentru toți, nu facuta pentru hoți”, „Rușine, rușine sa va fie”, „Pacat, pacat de sangele varsat”, „Regele Mihai” sau „Cinste…

- Romanii au fost opriți pe Aeroportul International Cluj-Napoca dupa ce vameșii au descoperit ca bagajele lor erau pline cu carne de porc. Oamenii au fost opriți de angajații aeroportului pentru ca bagajele lor cantareau cu 70 de kilograme peste limita admisa. Familia de romani pleca in Spania, la cei…

- O britanica are un plan cel puțin bizar cu cenușa mamei sale. Ea vrea sa o manance la masa de Craciun, alaturi de preparatele preferate ale mamei sale. „Este singurul lucru care ma face sa rezist primului Craciun fara ea”, a spus Debra Parsons, in varsta de 41 de ani. Debra Parsons și-a pierdut mama,…

- O femeie din Marea Britanie planuiește sa "condimenteze" curcanul de Craciun cu cenușa mamei sale, pentru masa festiva. Debra Parsons și-a pierdut mama de curand, iar primul Craciun fara aceasta pare sa fie o povara mult prea mare pentru femeia in varsta de 41 de ani. Conform Mirror, Debra planuiește…

- Atmosfera de poveste pe strada 31 august din Capitala. In seara zilei de ieri a fost fost inaugurat tirgul "Acasa de Craciun", organizat de Guvern. Sute de oameni s-au adunat la tirgul organizat de Guvernul Republicii Moldova. Oamenii se distreaza pe ritmurile muzicii autohtone. Tirgul de Craciun este…

- Atmosfera de poveste pe strada 31 august din Capitala. In acesta seara a fost fost inaugurat targul "Acasa de Craciun", organizat de Guvern. Sute de oameni s-au adunat la targul organizat de Guvernul Republicii Moldova. Oamenii se distreaza pe ritmurile muzicii autohtone. Targul de Craciun este decorat…

- Primul tirg de Craciun in stil european organizat la Chisinau de Guvern va fi deschis astazi, incepind cu ora 18:00. Vizitatorii vor avea parte de cinci zone de distracție. Oamenii vor putea face fotografii linga bradul din muntii Carpații, oferit in dar din partea Guvernului de la București. Pentru…

- Polițiștii hunedoreni verifica legalitatea comercializarii articolelor pirotehnice si a brazilor de Craciun, precum si a produselor alimentare specifice acestei perioade. The post Vanzatorii de brazi, verificcați de oamenii legii appeared first on replicahd.ro .

- O mama a fost criticata dur dupa ce a aratat pe o rețea de socializare o imagine cu un munte de cadouri pentru cei trei copii ai sai. Emma Tapping, 27 de ani, le-a cumparat celor trei copii ai sai cate 85 de cadouri de caciula pentru ziua de Craciun, daruri care au costat in jur de 1500 de lire sterline,…

- Bacauanii fara adapost, copii și adulți care dorm pe cartoane in gara, in piețe, prin scari de bloc sau canale, care sufera de frig și de foame, vor avea, anul acesta, un Craciun al lor. Duminica, 17 decembrie, la inițiativa Clubului Sportiv Bronx și cu sprijinul Prefecturii Bacau și instituțiilor din…

- Lucrarile pentru amenajarea Targului de Craciun de pe strada 31 august din Capitala, sunt in toi. Muncitorii lucreaza practic non-stop pentru a fi totul gata de sarbatoare. Targul urmeaza sa fie inaugurat in data de 15 decembrie.

- Gigi Becali nu este indiferent la problemele oamenilor, iar cei care ii cer ajutorul nu primesc niciodata un refuz. Magda Coman este o tanara, care se afla in scaun cu rotile si are nevoie de o operatie, iar latifundiarul nu a ramas indiferent si s-a oferit sa o ajute. „Pana acum s-au strans 1027 de…

- Obiceiurile din strabuni dispar greu la Alba Iulia. Și daca tot mai sunt cateva saptamani pana la Craciun, cei mai mulți albaiulieni au trecut la ritualul taierii porcului. Deși prevederile legale nu permit sacrificarea animalelor in gospodariile proprii sau pe domeniul public, multe persoane nu țin…

- Brazi din capace de bere sau de suc, din CD-uri, din roți de biciclete, pahare de plastic de unica de folosința sau din alte materiale reciclabile. Este ideea unor tineri voluntari care vor sa-și expuna operele in Piața Libertații din Timișoara și sa salveze astfel brazii de peste 15 metri impodobiți…

- Comunitatea locala din Savarsin, localitate in care familia regala detine un castel si obisnuieste sa isi petreaca sarbatorile de iarna, este indurerata de anuntul privind decesul Regelui Mihai, iar mai multe momente comemorative vor fi organizate la biserica si de catre administratia locala. Oamenii…

- UPDATE, ora 20.30. Aproximativ 500 de oameni protesteaza la aceasta ora in Piata Victoriei, din Capitala, fata de actuala guvernare, cerand demisia sefilor celor doua Camere parlamentare si retragerea legilor Justitiei. Protestatarii flutura steagurile Uniunii Europene si SUA si striga „Unitate”…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca va face o plangere penala impotriva oamenilor care au distrus bunurile municipalitații. Edilul a spus ca ii va reclama și pe cei care au „perturbat” buna desfașurare a unui eveniment public legal. Edilul a vorbit despre masurile pe care le…

- Un numar de trei persoane prezente in Piata Victoriei au fost sanctionate contraventional, sambata, pentru tulburarea ordinii publice si pentru ca au agresat un batran, acestea primind amenzi de 7.000 de lei, potrivit unui anunt al Jandarmeriei Romane. „Jandarmeria sprijina si protejeaza…

- O parte dintre protestatarii din Capitala au inceput sa demonteze schelele puse de municipalitate in fata Guvernului, pe structura carora ar urma sa fie construita o scena ce va fi folosita la Targul de Craciun. Oamenii spun ca vor sa isi „ia piata inapoi” si ca nu li se pare normal ca,…

- ”Doamna Primar General Gabriela Vranceanu Firea, decizia ilegala de a organiza un targ in Piata Victoriei este una ticaloasa si vreau sa cred ca ticalosia nu este principala dumneavoastra coordonata in modul de a va exercita mandatul de Primar General”, a scris Basescu pe Facebook. El i-a…

- Mai multi protestatari s-au adunat, sâmbata dimineata, în Piata Victoriei din Capitala, pentru a încerca sa împiedice amenajarea Târgului de Craciun de catre Primaria Municipiului Bucuresti, programat pentru perioada 5-17 decembrie. Oamenii au ajuns…

- Focul de artificii de la Florești a fost unul spectaculos, durând nu mai puțin de 17 minute. Târgul de Craciun inaugurat în Parcul Poligon a fost un succes, susțin cei care au participat. Oamenii au testat gheața de pe patinoar, au baut vin…

- Pentru Claudia Pavel sarbatorile au inceput deja. In casa ei, totul a devenit magic de cand a impodobit bradul. Iar musafirii sunt primiți precum colindatorii. Deci, cu drag. Cantareața a povestit pentru revista VIVA! de ce nu s-a adaptat niciodata la viața in America și, mai ales, cum de și-a gasit,…

- Târgul de Craciun din Cluj-Napoca a fost deschis vineri seara, nemaifiind organizat de Primaria Cluj-Napoca, ci de un grup de afaceriști. Primaria a concesionat dreptul de organizare a Târgului de Craciun unui grup de firme, pe durata mai multor ani. Cum…

- Intrarea Maicii Domnului in Biserica este praznuita pe 21 noiembrie. Aceasta sarbatoare este cunoscuta in popor sub denumirea de Vovidenia sau Ovedenia. Aceasta este o zi extrem de importanta – este despre momentul in care Fecioara Maria, in varsta de trei ani, a fost dusa de parintii sai, Ioachim si…

- Postul Craciunului (15-24 decembrie) ne aminteste de postul patriarhilor si dreptilor din Vechiul Testament si de postul lui Moise de pe Muntele Sinai. Dupa cum acestia au postit in vederea venirii lui Mesia.

- Postul Craciunului începe pe 15 decembrie și se încheie pe 24 decembrie. Postul Craciunului ne aminteste de postul patriarhilor si dreptilor din Vechiul Testament si de postul lui Moise de pe Muntele Sinai.

- In Piața Victoriei se afla mai puțin de o suta de persoane. Oamenii protesteaza fața de adoptarea ordonanței de urgența privind modificarile fiscale. Pragul de manifestanți care au participat la protest a fost de peste 1.500 de persoane. Oamenii revoltați au scandat lozinci impotriva Guvernului…

- Acorda foarte multa atenție sanatații Da, timpul inseamna bani, dar nu poți obține nimic daca starea de sanatate este afectata. La sfarșitul zilei, sanatatea conteaza mai mult decat banii din mana ta. Majoritatea barbaților inteligenți și bogați din lume au spus ca sanatatea era și este una…

- Dupa ce astazi primarul interimar, Nistor Grozavu, a anunțat ca autoritațile locale, la inițiativa Guvernului, au decis ca Targul de Craciun sa se desfașoare pe strada 31 August, edilul suspendat Dorin Chirtoaca, a parut deranjat de aceasta inițiativa. Intr-un mesaj pe pagina sa de Facebook, acesta…

- „Intotdeauna mi-a fost teama ca inevitabilul sfarșit ma va gasi sufocata de regretul ca nu am facut ce mi-am dorit”. Este filozofia de viața a unei femei din Buzau cu o cariera notabila de 15 ani in domeniul publicitații, care, deși avea un nume și porți deschise in mediile in care lucra, a ales sa…

- Cunoscuta popular ca Sfânta Paraschiva, Cuvioasa Parascheva, nascuta în apropiere de Constantinopol, este celebrata, în fiecare an, la mijlocul lunii octombrie. Când avea doar zece ani, dupa ce a auzit în biserica "Oricine voieste sa vina dupa Mine,…

- Conform sursei citate, Toader, in calitate de director general al Postei Romane a primit, in cursul anului 2008, printr-un intermediar, de la reprezentantii unei firme cipriote de software, suma de 1.600.000 de euro, pentru a-si indeplini atributiile de serviciu astfel incat firma respectiva sa…