- Un copil de doi ani și jumatate a murit la Iași, la cateva zile dupa ce s-a intoxicat cu fum intr-un incendiu ce a avut loc intr-o garsoniera de pe strada Cuza Voda din Bacau. Surioara mai mare a micutului a murit in urma aceluiasi incendiu. Evenimentul s-a produs martea trecuta. Cei doi copii se […]…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a anulat in mod automat, de la inceputul acestui an, „creanțele fiscale restante administrate de organul fiscal central, aflate in sold la 31 decembrie a anului, mai mici de 40 de lei“, conform Codului de procedura Fiscala. Printre acești contribuabili…

- Uitam? Sunt deja cativa ani de cand celebram, in general in conditii de normalitate, Ziua Culturii Nationale. Vorbim despre valoarea literaturii (poate ar mai trebui facut ceva pentru bagarea in seama a creatiei populare, cu tinta pe rostul acesteia in cladirea literaturii culte), despre personalitatile…

- UNICEF Romania și Ministerul Sanatații au lansat campania de promovare a vaccinarii „Copilaria, cel mai frumos cadou”, care are drept scop informarea parinților și a publicului larg despre importanța vaccinarii copiilor. La eveniment au participat Sorina Pintea, ministrul Sanatații, Pieter Bult, ambasadorul…

- Colegiul „Mihai Eminescu” a fost ieri in mare sarbatoare, sarbatorind trei repere importante: ziua de naștere a poetului național Mihai Eminescu, Ziua Culturii Romane și, bineințeles, Ziua Colegiului. Cu acest prilej, cadrele didactice și elevii colegiului au organizat o serie de activitați in cadrul…

- Telefoanele au devenit indispensabile pentru oricare dintre noi. Fie ca le folosim pentru poze, retele sociale, cumparaturi online sau doar pentru simple conversații cu cei apropiati, telefoanele sunt nelipsite din viata noastra de zi cu zi. Mai degraba ne uitam portofelul cand plecam de acasa, decat…

- Romania este pregatita pentru preluarea Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene, realitate prezentata in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului de catre primul-ministru Viorica Dancila. Prioritatile programului in cele sase luni de Presedintie a Consiliului Uniunii Europene cuprind…

- Accident pe DN 2, la km273+200, intre localitațile Faraoani și Nicolae Balcescu (județul Bacau). In accident au fost implicate doua autoturisme, o persoana necesitand intervenția SMURD. Cauza probabila o reprezinta neadaptarea vitezei la condițiile de trafic. Pe sectorul respectiv, DRDP acționeaza cu…