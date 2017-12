Stiri pe aceeasi tema

- Capitala Greciei, Atena, este afectata de un episod de poluare densa ca urmare a conditiilor meteorologice si faptului ca mii de gospodarii ard lemne pentru incalzire, a transmis marti postul de radio Athina984, preluat de agentia DPA. Experti in probleme de mediu si de sanatate au spus…

- Un sfert din populatia Romaniei nu a fost afectata de saracie datorita transferurilor sociale, dar daca nu ar fi existat pensiile, 20% dintre cetateni ar fi cazut in aceasta situatie nefavorabila, anul trecut, se arata intr-o publicatie a Institutului National de Statistica, transmisa la solicitarea…

- Gabriela Firea, primarul Bucuresti, a prezentat un proiect pentru situatia taximetriei in Capitala, dar si situatia Uber si Taxify, scrie Playtech.Primaria Bucuresti vrea sa dezvolte un regulament privind activitatea de taximetrie in Capitala. Uber si Taxify sunt la mijloc. Sunt platforme…

- Au mai ramas trei zile pina la deschiderea oficiala a Tirgului de Craciun, care in acest an va fi organizat de Guvernul Republicii Moldova. Strada 31 august este inchisa de pe 11 decembrie, pentru ca muncitorii sa reușeasca sa amenajeze intreaga zona. Deja au fost instalate tarabele unde vinzatorii…

- Lucrarile pentru amenajarea Targului de Craciun de pe strada 31 august din Capitala, sunt in toi. Muncitorii lucreaza practic non-stop pentru a fi totul gata de sarbatoare. Targul urmeaza sa fie inaugurat in data de 15 decembrie.

- Incepand de astazi, circulatia trasportului pe strada 31 august din Capitala va fi sistata. Restrictiile vizeaza tronsonul intre strazile Banulescu-Bodoni si Puskin.In aceste zile acolo se lucreaza de zor la amenajarea Targului de Craciun.

- Timișoara va fi Capitala Europeana a Culturii in anul 2021. Orașul cetate ascunde multe lucruri necunoscute, iar acesta este prilejul prin care oamenii de cultura ai orașului le pot pune in valoare.

- Oana Zavoranu a facut un gest impresionant pentru copiii bolnavi de cancer, de la un spital din Capitala. Oana Zavoranu, care este casatorita cu Alex Ashraf , este pusa pe fapte mari inaintea sarbatorilor de iarna. Oana Zavoranu, care recent și-a donat o parte din haine și din accesorii , a mers, impreuna…

- "In cadrul PICCJ se infiinteaza si functioneaza Sectia de investigare a unor infractiuni din justitie care are competenta exclusiva de a efecuta urmarirea penala pentru infractiunile de coruptie si a celor asimilate acestora, prevazute de Codul penal si de Legea 78/2000, infractiunile de serviciu…

- „Am discutat si despre Cartierul Justitiei, de asemenea despre Sala Filarmonica si galeriile de arta precum si spatiile pentru birouri care urmeaza sa se construiasca pe terenul central din Zona Unirii. Am inteles de la domnul prim-ministru ca este si decizia domniei sale si de asemenea decizia…

- Potrivit documentului, printre activitațile interzise se numara vanatoarea, capturarea sau vatamarea animalelor, pescuitul, prin orice metode, atat de pe maluri sau de pe gheața, cat și din ambarcațiuni, distrugerea cuiburilor, colectarea oualelor sau eliberarea in parc a exemplarelor de pești sau…

- Globurile multicolor, ghirlandele si decoratiunile stralucitoare sunt la mare cautare in aceasta perioada. Cei care vor sa-si impodobeasca Pomul de Craciun intr-un mod inedit au luat cu asalt pietele si magazinele din Capitala.

- Deputatul Catalin Radulescu (PSD) a transmis, luni, la Parlament, un mesaj dur catre premierul Mihai Tudose: ”Daca in partid se hotaraste intr-un fel, trebuie sa te supui. Nu-ti convine, indiferent ca esti premier, iti dai demisia si pleci”, a spus deputatul, referitor la conflictul declanșat intre…

- „Sincera sa fiu, nu mi se pare normal sa se dea o serie intreaga de declaratii din partea domnului premier care nu coincid de multe ori cu pozitiile pe care le au colegii sau colegele noastre”, a spus Rovana Plumb. Intrebata daca risca Tudose soarta lui Grindeanu din cauza acestor iesiri…

- Solicitanții de azil a caror cerere le-a fost refuzata de catre statul german pot primi un ajutor financiar de pana la 3.000 de euro. Asta daca aceștia decid sa se intoarca in mod voluntar in țarile de origine, relateaza DPA, care citeaza un anunț ofical din partea ministerului de interne. Anunțul oficial…

- Dupa "victoria" de sambata a protestatarilor din Piata Victoriei, care au reusit sa si pastreze spatiul liber de orice targ de Craciun, noi proteste sunt anuntate, pe Facebook, pentru duminica seara, atat in Bucuresti, cat si in mai multe orase din tara. Manifestantii cer demisia liderilor celor doua…

- Un avocat din Egipt a fost condamnat la trei ani de inchisoare, dupa ce a afirmat ca „violarea femeilor in haine provocatoare este o datorie”. Totodata, acesta a fost amendat cu 20.000 de lire egiptene, echivalentul a 1.130 de dolari. In luna octombrie, in timpul unei emisiuni, avocatul egiptean Nabih…

- Accident naval in Coreea de Sud, unde o ambarcațiune de pescuit s-a ciocnit cu o nava de realimentare. Cel puțin 13 oameni au murit, iar alți doi sunt dați disparuți, relateaza BBC News. Ambarcațiunea de pescuit avea la bord 20 de pasageri și doi membri ai echipajului. Din motive inca necunoscute, barca…

- Presa internaționala a scris despre protestele care au avut loc in București, dupa ce primaria a decis sa organizeze un targ de Craciun in Piața Victoriei, „locul manifestațiilor anticorupție”, dupa cum noteaza Reuters. In urma acestor proteste, Gabriela Firea a decis sa mute targul , afirmand ca evenimentul…

- Aproximativ 200 de persoane se aflau sambata seara in Piata Victoriei din Capitala, cand si-au facut aparitia utilaje similare celor care in cursul diminetii instalau parapete.La vederea acestora, multimea a huiduit, insa spiritele s-au calmat, cand oamenii au constatat ca de fapt vehiculele…

- Gabriela Firea a povestit cu lux de amanunte desfașurarea incidentelor din Piața Victoriei. Primarul Capitalei da vina pe instituțiile importante ale statului pentru lipsa de reacție in urma evenimentelor care au avut loc sambata in fața Guvernului. Reacție Gabrielei Firea vine la puțin timp dupa…

- „Decizia doamnei Firea de a organiza un targ in Piata Victoriei este total neinspirata. Este o greseala foarte mare, dar, din ce o cunosc eu, si din experienta pe care o am alaturi de ea, doamna Firea nu se va lasa si va merge pana la capat cu acest targ. Nu renunta, chiar daca si premierul a atentionat-o.…

- Bradul ajuns azi dimieața din Ucraina a fost dezinstalat din PMAN, motivul fiind ca ii lipseau o parte din crengi care au avut de suferit din cauza transportarii. Anterior primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, și-a aratat nemulțumirea fața de starea Pomului de Craciun care a ajuns in aceasta…

- "Edelweiss" continua sa aduca zambete pe chipul copiilor din tara. Fundatia lui Vlad Plahotniuc a dat startul traditionalei campanii "Casa plina de Craciun". In prima zi, mosul cu barba alba incarcat cu daruri a ajuns in familia Postolachi din Capitala.

- Principesa Margareta a anulat calatoria cu Trenul Regal de Ziua Naționala din cauza starii Regelui Mihai Principesa Margareta, custode al Coroanei, a decis anularea calatoriei din acest an cu Trenul Regal, de Ziua Nationala a Romaniei, din cauza starii Regelui Mihai. "Alteta Sa Regala Principesa…

- Instituțiile statului se ilumineaza in culorile tricolorului, de Ziua Naționala. Este vorba despre Palatul Cotroceni și Palatul Parlamentului. Pentru a marca 1 decembrie, Palatul Victoria, sediul Guvernului a fost acoperit de steagul Romaniei. Pentru a marca Ziua Naționala a Romaniei, Palatul Parlamentului…

- Startul sarbatorilor de iarna va fi dat in Capitala in data de 1 decembrie. Autoritațile locale au anunțat ca in aceasta zi la ora 17:30 se vor aprinde luminițele si va fi inaugurat pomul de Craciun din centrul Capitalei.

- Deputatul Radu Vasilica are un picior amputat. Deputatul PSD-Argeș Radu Vasilica a fost ranit grav intr-un accident rutier produs sambata, 26 noiembrie, la intrarea in Pitești, pe DN 73, in localitatea Maracineni, județul Argeș. Politicianul se afla pe motocicleta și s-a lovit de o mașina. Inițial,…

- Tudor Mihalache a primit, la o luna dupa ce a lasat un memoriu la Guvern in care explica problemele cu care se confrunta comunitatea sa, un raspuns care se termina la jumatatea frazei. Documentul are antetul Secretariatului General al Guvernului, este semnat de unul dintre directori, dar fara a exista…

- Capitala indiana New Delhi se sufoca miercuri, in a doua zi in care este puternic afectata de un nor de poluare, situație critica ce a dus a inchiderea școlilor primare pentru intreaga saptamana, relateaza AFP.

- Sase autoturisme au fost avariate, aseara, intr un accident iar patru au fost cuprinse de incendiu, pe strada Baicului din Capitala si o persoana a decedat, anunta ISU Bucuresti Ilfov.Echipajele de interventie au actionat cu doua autospeciale cu apa si spuma si au stins incendiul in care au fost implicate…

- Episod nedorit in plina zi, in Capitala. Un autobuz al Regiei care asigura transportul in comun si alte doua masini mici au fost implicate intr-un accident de circulatie. Autobuzul rula pe linia 104, cand, la un moment dat, s-a produs impactul, undeva pe Bulevardul Unirii. Pe fondul coliziunii, unul…

- Autoritatile au inceput pregatirile pentru Targul de Craciun, care se va desfașura in perioada 15 decembrie - 14 ianuarie. In acest an, sarbatorile de iarna vor avea loc pe strada 31 august din centrul Capitalei.

- O delegație de experți ai Comisiei de la Veneția va efectua o vizita in Ucraina in zilele de 31 octombrie și 1 noiembrie pentru a examina situația creata dupa adoptarea noii Legi a educației, al carei articol 7 - potrivit reprezentanților minoritaților naționale - ingradește substanțial dreptul elevilor…

- Actrița Lily-Rose Depp, fiica lui Vanesa Paradis și Johnny Depp, va fi porni iluminația de Craciun de pe Champs-Elysees, la 22 noiembrie, a informat comitetul care promoveaza emblematicul bulevard parizian citat joi de EFE. Tânara actrița franco-americana va fi "nașa"…

- Productia europeana de vin, afectata de diferite evenimente meteo nefavorabile, va scadea cu 14% in 2017 comparativ cu cea din 2016, a estimat joi organismul publice FranceAgriMer, pe baza cifrelor Comisiei...

- Stiti care este cea mai mare problema a Politiei in Bucuresti? Faptul ca masinile de descarcerare nu ajung la timp in cazul accidentelor grave de au loc in Capitala. Masini de descarcerare intr-un oras blocat si unde viteza medie este de doar cativa kilometri pe ora? Da, pentru ca dupa fiecare zona…

- Ploaia prelungita din acest weekend a fost și primul test al toamnei pentru rețeaua de canalizare a Bureștiului care a fost trecut cu brio. Deși cantitațile de apa cazute au fost impresionante la nivelul intregii Capitale, nu au fost semnalate incidente. Echpajele mobile ale Apa Nova au asigurat permanența…

- Exista un mit care circula in ultimii ani: cladirile mai noi ar fi mult mai sigure decat cele vechi. Cat adevar e in aceasta presupoziție? Raspunde dr. ing. Dan Lungu, profesor de siguranța construcțiilor la Universitatea Tehnica de Construcții București.

- Atentie, soferi! Se pregateste o noua taxa de poluare pentru masinile second hand Ministrul Gratiela Gavrilescu a declarat, marti, ca Ministerul Mediului a constituit o comisie de lucru care analizeaza modalitatea de introducere si aplicare a unei noi taxe de poluare care sa se aplice autoturismelor…