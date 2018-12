Zaharul nu este numai in deserturi, cum s-ar crede, ci si in alte alimente la care nu te-ai fi gandit. In plus, zaharul apare din ce in ce mai des camuflat de alte denumiri pe etichetele produselor alimentare: glucoza, lactoza, sucroza, fructoza, dextroza, maltrodextrina, maltoza, galactoza, caramel sau sirop de porumb, care ne induc in eroare deoarece nu poarta explicit numele de „zahar”.