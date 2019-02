Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit legii, pensionarii pot obtine anumite venituri pe langa pensie fara a risca suspendarea ei, scrie capital.ro. Acestia pot obtine bani ca persoane fizice autorizate (PFA), din drepturi de autor, chirii sau dividende. Citeste si CALCULATOR PENSII. Vezi aici cand te vei pensiona si cati…

- Romanii ce lucreaza in strainatate și nu-și declara veniturile, vor avea de platit amenzi usturatoare! ANAF a facut o serie de precizari cu privire la stabilirea rezidentei fiscale si declararea veniturilor din strainatate, iar chestionrul trebuie depus atat de catre romanii care iși caștiga trauiul…

- Toti cei care detin caini de rasa trebuie sa se informeze despre obligatiile pe care le au in ceea ce priveste detinerea unui astfel de patruped. Politistii vor relua controale la nivelul intregii tari pentru a identifica toate patrupedele tinute in locuinte, indiferent daca e casa sau apartament. Oamenii…

- Potrivit unui comunicat al MAE, transmis joi AGERPRES, acest nivel de alerta este activat pe o perioada limitata, determinata de gestionarea situatiei de criza, si prevede masuri de consolidare a securitatii la frontiere, pe aeroporturi si in zonele turistice. De asemenea, anumite drumuri,…

- Ministerul Afacerilor Externe ii informeaza pe romanii care tranziteaza sau vor sa calatoreasca in Belgia ca sunt anuntate, vineri, proteste in regiunea Mons Borinage, din sudul tarii, iar duminica vor avea loc manifestatii la Bruxelles, lucru care va afecta traficul rutier.

- MAE avertizeaza romanii care calatoresc in Franta in legatura cu protestele anuntate pentru sambata, recomendandu-se sa evite zonele centrale ale Parisului si atentie sporita in planificarea calatoriilor, fiind posibile blocaje ale drumurilor.

- "Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca, pentru data de 8 decembrie 2018, sunt anuntate actiuni de protest, fapt pentru care autoritatile locale pariziene au decis inchiderea unor sali de spectacole si muzee,…

- In ultimii 6 ani, nivelul plecarilor turistilor romani in strainatate a fost mai mare decat cel al vizitatorilor straini veniti in Romania. Ca rata, numarul sosirilor vizitatorilor straini a crescut cu 60% in perioada 2012-2017, in timp ce vizitele romanilor in strainatate a crescut cu 78%.