Stiri pe aceeasi tema

- Comportamentul ciudat al lui Florin Mircea Buliga poate deveni caz de studiu in psihiatrie. Potrivit psihologului Ana Maria Rusizan, este posibil ca barbatul sa fi suferit o criza psihotica, pe fondul unor frustari sau al unei depresii, dar si pe fondul consumului de droguri.

- Atenție, escroci la orizont! Primul si cel mai important lucru pe care trebuie sa-l faceti atunci cand sunteti anuntati telefonic cu privire la un presupus accident suferit de un membru al familiei sau prieten, este sa apelati de urgenta la numarul unic 112. Totodata, un lucru pe care trebuie sa-l evitati…

- Masura va fi luata de joi, ora 08:00 pana in 29 martie, inclusiv, pe sensul de deplasare T. Vladimirescu-Calea Aradului. Liniile 10 și 21R vor funcționa astfel: – traseul liniei 10 va fi deviat numai la sensul spre Velenta pe str. T. Vladimirescu – b-dul Decebal – str. Iuliu…

- Gripa a mai facut o victima la Cluj. Numarul total al deceselor se apropie de 100 Institutul National de Sanatate Publica a confirmat, marti, inca doua decese din cauza gripei, una dintre persoane fiind din Cluj. Potrivit INSP, este vorba despre doi barbati, unul de 63 de ani, din Cluj, si celalalt…

- Liderul PAS, Maia Sandu, afirma ca hotararea Comisiei Electorale Centrale de a respinge inregistrarea grupului de initiativa, care urma sa colecteze semnaturi pentru desfasurarea referendumului de anulare a sistemului electoral mixt, reprezinta un atentat direct asupra democratiei si drepturilor fundamentale…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca luni, 12 martie, in intervalul orar 08:00 – 17:00, pe Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, circulatia rutiera este restrictionata pe a doua banda a sensului catre Pitesti, intre kilometrii 10+500 si 40, din cauza lucrarilor care se executa pentru inlocuirea…

- Berbec In dimineața zilei de 10 martie, inițiative destul de radicale: Berbecii, mai ales cei nemulțumiți de felul in care se desfașoara viața sau activitatea lor profesionala, vor incerca sa-și schimbe stilul de viața sau preocuparile in așa el incat ei sa apara intr-o lumina mai buna care sa le puna…

- Gripa a mai ucis doua persoane. Numarul deceselor a ajuns la 86 Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anuntat miercuri, ca numarul deceselor cauzate de virusul gripal a ajuns la 86, fiind confirmate inca doua cazuri. Este vorba despre doi barbati, în vârsta de 46 si respectiv…

- Orice roman care este asigurat in sistemul public de sanatate are posibilitatea de a beneficia de servicii medicale in afara tarii. Conditiile sunt reglementate printr-o serie de formulare, care se...

- Centrul Infotrafic al IGPR avertizeaza ca sambata dimineata, din cauza carosabilui ud si a temperaturilor scazute, sunt conditii de aparitie a poleiului pe drumuri din noua județe. Este vorba despre județele Brasov, Braila, Buzau, Covasna, Dambovita, Harghita, Ialomita, Mures si Prahova. Din cauza temperaturilor…

- Premierul Viorica Dancila a solicitat, joi, ca in zilele cu temperaturi scazute sa fie acordata „o atentie deosebita” asigurarii utilitatilor publice si sa se intervina de urgenta pentru remedierea eventualelor defectiuni. „Pentru ca ne aflam in continuare sub coduri de racire accentuata ale vremii…

- Ministerul Sanatatii atentioneaza pacientii despre comercializarea online a unor medicamente neautorizate, care pot dauna sanatatii Ministerul Sanatatii atrage atentia populatiei asupra riscurilor la care se expun cei care cumpara medicamente de pe internet.Comercializarea unor medicamente neautorizate…

- Atentie soferi! Pentru prevenirea accidentelor rutiere, mai ales acum, pe timp de iarna, cand carosabilul este acoperit cu zapada si gheata, politistii recomanda conducatorilor auto sa se informeze despre conditiile meteo si starea drumurilor, atunci cand pornesc la drum. Viteza nu trebuie sa depaseasca…

- Tinand cont ca valul de frig ce afecteaza Romania se va intensifica, iar gerul va fi persistent chiar și pe parcursul zilelor, cand valorile termice vor fi comparabile cu recordurile inregistrate in aceasta perioada, ISU Arges face urmatoarele recomandari. ・ Imbracați-va gros și evitați expunerea in…

- Cancerul de colon este de fapt o tumora care se formeaza la nivelul colonului. In cele mai multe cazuri, atunci cand abordam aceasta afectiune, vorbim despre o leziune precursoare a unui cancer malign (polipi).

- Primaria municipiului Chisinau anunta despre suspendarea traficului rutier pe str. Ion Creanga, in perimetrul strazilor Eugen Coca – Vissarion Belinski, pe data de 24 februarie 2018, intre orele 7.00 – 16.00, in legatura cu executarea lucrarilor de defrisare si curatare sanitara a arborilor.

- 'In primul rand, am retinut o situatie fara precedent in cadrul raporturilor dintre autoritatile publice din Romania. Repet, o situatie fara precedent a raporturilor dintre autoritatile publice. Intr-un singur an de zile, in 2017, au fost inregistrate trei conflicte juridice de natura constitutionala,…

- Traficul rutier pe DJ 109F, intre Poiana Blenchii si limita cu judetul Maramures, este pus in pericol din cauza caderilor de stanci de pe versant, ca urmare a fenomenului de inghet-dezghet. Stancile dislocate in cursul noptii de 21 spre 22 februarie au ajuns pe partea carosabila, si au blocat un sens…

- Modificari semaforizare in centrul Clujului Primaria Municipiului Cluj-Napoca anunta modificari in ceea ce privește funcționarea semafoarelor la intersecția Bulevardul 21 Decembrie 1989 - str. F.J.Curie. Circulația mijloacelor de transport în comun și a bicicletelor pe axa E-V, respectiv…

- Romanian IT – Comunitatea globala a romanilor din tech – sarbatoreste Centenarul Marii Uniri intr-un mod cu totul deosebit. In data de 9 mai, de Ziua Europei, vor lansa CelebRo, o aplicatie gratuita pentru mobil care prezinta „harta romaneasca a Parisului”, geolocalizand adresele prin care au trecut…

- Salata verde, spanacul, ridichile de luna si alte verdeturi de primavara sunt sanatoase, însa trebuie sa stii foarte bine cum au fost cultivate. Crescute în soluri poluate, astfel de legume atrag nitrati.

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de joi, 15 februarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii specifice…

- Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea este in stare de orice pentru familia ei, lucru pe care l-a spus cat se poate de raspicat.Gabriela Cristea are o familie fericita alaturi de muzicianul Tavi Clonda și de fiica lor, Victoria, primul lor copil.Gabriela Cristea, despre a carei revenire pe…

- Celebrul bucatar Jamie Oliver, dator vandut: E pe minus cu 71 de milioane de lire sterline Maestrul bucatar britanic Jamie Oliver a acumulat datorii de 71,5 milioane de lire sterline (80,7 milioane de euro), din care 2,2 milioane de lire sterline sunt salarii restante pentru angajatii din restaurantele…

- Biroul Miss Moldova anunța preselecția participantelor pentru concursul național Miss Moldova 2018. Caștigatoarea concursului va reprezenta Moldova la concursul de frumusețe Miss World. La preselecție pot participa tinere cu varsta cuprinsa intre 14 și 24 ani, cu inalțimea de la 168 cm pana la 181 cm,…

- S-a intamplat in cursul zilei de vineri, pe str. Gheorghe Adam din zona Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș”. Un șofer trebuie sa mearga sa iși recupereze automobilul din depozitul Societații de Drumuri Municipale de pe Calea Șagului, iar alți doi conducatori auto au fost amendați.…

- Banca Transilvania, primul brand bancar romanesc din topul mondial Brand Finance Banca Transilvania (BT) Cluj este primul brand bancar romanesc care intra in topul celor mai valoroase branduri bancare din lume, Brand Finance Banking 500, realizat de Brand Finance – cea mai mare firma globala independența…

- A intrat intr-un TIR: "Circula cu 100-120km/h" O masina a intrat intr-un TIR, marti dupa masa, pe strada Traian Vuia, la iesire din Cluj-Napoca. "Accidentul s a petrecut în fata mea, în masina marca Ford se aflau 5 baieti, ce au trecut pe lânga mine cu cca. 100-120km/h. Tirul…

- VIDEO | Super Bowl 2018: Justin Timberlake i-a adus un omagiu lui Prince Cantaretul american Justin Timberlake i-a adus un omagiu lui Prince duminica, in timpul recitalului din pauza celei de-a 52-a gale Super Bowl, finala campionatului Ligii de fotbal american nationale, care a avut loc in Minneapolis,…

- Atentie maramureseni! Un nou tip de inselaciune face ravagii printre soferi. Sarlatania a fost semnalata de Lazar Danut pe un grup al soferilor din judet. “Dragi prieteni și in județul nostru au aparut indivizi cu numar de inmatriculare strain care pretind ca au mașina defecta și cer bani pt motorina…

- FOTO | De ce si-a tatuat Tom Hardy numele lui Leonardo DiCaprio pe antebrat Actorul Tom Hardy si-a onorat, dupa aproape trei ani, un pariu facut cu Leonardo DiCaprio, pe care l-a pierdut, facandu-si pe antebratul drept un tatuaj cu mesajul „Leo le stie pe toate”, potrivit People. Noul tatuaj poate…

- Jurnalistii Cristian Tudor Popescu si Cosmin Prelipceanu au fost amendati, fiecare, cu cate 1.000 de lei de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii. Masura vine dupa ce Popescu a facut o asociere intre premierul Viorica Dancila si “pavianul cu mantie”. “Asocierea creata de catre domnul Cristian…

- Radare, mașini – capcana și inspectori de patrulare pe traseele nationale. Angajații Inspectoratului Național de Patrulare desfașoara operațiunea "Viteza", care va avea loc in perioada 27 ianuarie -11 februarie.

- Inspectoratul Național de Patrulare (INP) atenționeaza participanții la traficul rutier ca la aceasta ora pe teritoriul țarii se circula în condiții de ceața densa vizibilitatea fiind redusa, iar carosabilul este acoperit cu polei. Astfel, pentru prevenirea situațiilor de…

- Nu blocati parcarile din Cluj! Riscati amenzi de pana la 2.500 lei FOTO Ocuparea locurilor de parcare cu diverse obiecte sau inscripții constituie contravenție și se sancționeazacu amenda de la 1.000 la 2.500 de lei. În cursul zilei de joi, 25 ianuarie 2017, politistii locali au desfasurat…

- Totul despre antibiotice | Cand trebuie sa luam acest tip de medicamente si cand nu Rezistenta la antibiotice este o problema tot mai mare la nivel global. Aceasta apare, dupa cum stim, din cauza faptului ca oamenii au ajuns sa ia antibiotice chiar si in cazurile in care acestea nu au cum sa rezolve…

- Contribuabilii trebuie sa-si calculeze veniturile nete obtinute din activitati independente in 2017 pentru a determina daca trebuie sau nu depus Formularul 600, iar baza de impozitare nu poate fi mai mica decat echivalentul a 1.900 de lei lunar sau 22.800 de lei pe an, explica specialistii fiscali.…

- Atenție pe cine primiți inauntru! Doi varstnici din Sageata au ramas fara agoniseala de o viața dupa ce au primit in casa doi escroci care pretindeau ca vand tigai. Indivizii sunt cautați acum de poliție. Potrivit TV Sud-Est, soții Ciurea – oameni trecuți de 70 de ani – au fost pacaliți de doi escroci,…

- Direcția Judetene de Evidența a Populatiei Sibiu aduce la cunoștința cetațenilor județului Sibiu faptul ca, in anul 2018, un numar de 4806 persoane (minore) care vor implini varsta de 14 ani trebuie sa se prezinte, insoțite de unul dintre parinți sau, dupa caz, de reprezentantul legal, la serviciile…

- Copil accidentat in Campia Turzii. Soferul a fugit A accident un minor si a plecat de la fata locului. Politistii clujeni i-au dat de urma. La data de 16 ianuarie, polițiștii au identificat un barbat, 48 de ani, din Câmpia Turzii, care, la data de 12 ianuarie, în timp ce circula cu…

- O viața fara cafea. Cum sa scapi rapid de oboseala Oamenii de știința sunt de parere ca poți fi alert folosindu-te doar de minte, corp și mediul inconjurator. Iata cum poți fi activ și fara cofeina: Chiar și dupa un somn bun de noapte, o întâlnire sau o discuție te poate…

- Scapa de gripa fara sa iei medicamente. Iata cum Gripa poate sa treaca puțin mai repede cu medicamente puternice, dar daca vrei o solutie naturala, ai la indemana si cateva moduri mai simple de a lupta cu simptomele. Iata cele mai bune solutii sa scapi rapid de gripa fara medicamente. Renunța…

- BREAKING NEWS Arest la domiciliu pentru Lucan. Medicul: "Nu este procesul meu, ci al medicinei romanesti" Curtea de Apel Bucuresti a decis, vineri, plasarea in arest la domiciliu a medicului Mihai Lucan, acesta fiind acuzat de devalizarea Institutului Clinic de Urgenta si Transplant Renal. Anterior,…

- Dupa zilele de 1 și 2 ianuarie, romanii au o noua zi libera de la stat. Cu acest prilej, Guvernul Tudose le poate oferi contribuabililor o minivacanța.In prima luna a anului 2018, locuitorii Romaniei se pregatesc pentru o noua zi libera de la stat. Cum aceasta pica intr-o miercuri, sunt șanse…

- Pilotul din Qatar Nasser Al-Attiyah a devenit castigatorul celei de-a treia etape a Raliului Dakar in clasa auto. Participantii au avut de strabatut un traseu nisipos intre localitațile peruviene Pisco si San Juan de Marcona, distanta totala constituind 296 de kg.

- Politistul Eugen Stan a fost prins de Poliție și o ancheta a fost pornita pe numele sau. Acum, intreaga Romanie așteapta cu sufletul la gura verdictul in cazul pedofilului din Drumul Taberei!

- Atenție la sucurile carbogazoase Consumul excesiv de zahar intoxica celulele si favorizeaza formarea tumorilor canceroase, arata studiile recente. Din nefericire, o mulțime de persoane depașesc cu mult doza zilnica recomandata de zahar, intrucat acesta se regasește in cantitați uriașe intr-o mulțime…

- F. T. Sub titlul “Important, Poliția Romana anunța devansarea calendarului de admitere la Școlile de Poliție”, Ministerul Afacerilor Interne precizeaza, intr-un comunicat de presa, ca “activitațile specifice (n.n., concursul propriu-zis) incep pe 10 ianuarie și dureaza pana la data de 20 ianuarie –…