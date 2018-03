Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta boala apare atunci când o serie de mutații apar în cadrul ADN-ului. Deși aceste mutații pot fi moștenite, ele pot sa apara și în timpul vieții, din cauza anumitor obiceiuri pe care le avem.

- Bianca Dragușanu, neiertatoare atunci cand vine vorba despre baieții rai. Aceasta a povestit in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D, despre problemele unei prietene bune. Bianca Dragușanu a vorbit despre baieții buni și cei rai și a fost categorica atunci cand a venit vorba despre relații.…

- Leucemia este cauzata de proliferarea necontrolata a celulelor precursoare ale globulelor albe, scrie realitatea.net.Printre cauzele implicate in apariția bolii sunt radiațiile și chimicalele, precum și virusul HTLV (care produce leucemia cu celule T a adultului), ce poate fi transmis

- Constantenii sunt asteptati, pe data de 8 martie, la Centrul Medical de Nefrologie si Dializa Diaverum Constanta, pentru a si testa, gratuit, rinichii. "Suferi de diabet, tensiune arteriala crescuta, boli de inima sau in familia ta exista cineva care are probleme renale Vino sa afli cat de sanatosi…

- Inițial exista ipoteza ca acest risc este dat in principal de obezitate, insa cercetari recente au stabilit ca zaharul din aceste bauturi este elementul cheie. Bauturile carbogazoase, in special cele indulcite cu zahar, se afla de multa vreme pe lista neagra a produselor care ar trebui consumate cat…

- O adolescenta de 19 ani a povestit cum a inceput cosmarul vietii sale, cand a observat ca incepea sa cheleasca, iar treptat a ajuns sa isi piarda toata podoaba capilara. Lucy Brown, din Bury St. Edmonds, a aflat ca sufera de o boala autoimuna, din cauza careia i-a cazut tot parul. Iata cum incepe drama…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 57, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP. Medicul primar ORL Elena Lațcan trage un semnal de alarma referitor la decesele provocate de gripa. ”Eu cred ca una din cauzele agravarii…

- Multe dintre femei ignora multe simptome care pot fi fatale oricand. Gasesc scuze pentru orice raceala chiar si pentru sangerari. Afla cateva semne din care iti poti da seama daca ai probleme, conform brightside.com.

- Bolnavii de cancer ar putea pierde din banii care veneau pana acum de la oamenii care directionau 2% din impozitul pe venit. Legislatia a fost modificata, asa ca formularele sunt luate in calcul doar daca persoana care doneaza le depune p...

- Schimbare radicala a uneia dintre cele mai importante porti de intrare in municipiul Buzau. Este vorba despre un tronson de aproximativ un kilometru al Bulevardului Unirii, de la intrarea in Buzau dinspre Ploiesti, unde vor fi demarate ample lucrari de reabilitare. Proiectul prevede refacerea trotuarelor,…

- Mii de angajati din educatie, unii bolnavi de cancer și aflați in concediu medical, alții in concediu de creștere a copilului, sunt afectati de noile prevederi ale Codului Fiscal, prin care a fost stabilita noua formula de calcul a salariului.

- Sindromul ovarelor polichistice se numara printre cele mai frecvente tulburari endocrine in randul femeilor. Una din zece femei, cu varste cuprinse intre 20 si 40 de ani, afla ca sufera de aceasta boala, conform Donna Medical Center.

- Fiul actorului Rob Delaney, in varsta de doi ani, a murit de cancer Actorul Rob Delaney, cunoscut pentru rolul interpretat in ”Catastrophe”, trece prin cea mai perioada dificila din viata lui, intrucat fiul lui, de doar doi ani, a murit.

- Gripa este confundata adeseori cu o viroza obișnuita, însa riscurile sunt majore în cazul copiilor mici, al persoanelor vârstnice sau al gravidelor daca este vorba despre gripa.

- Cele mai multe tipuri de cancer POT fi vindecate daca suntem preventivi si alegem sa ne adresam medicului in vederea obtinerii unei pareri specializate. Intr-adevar exista numeroare neoplazii care sunt mute din punct de vedete clinic si cand sunt detectate este deja prea tarziu. Insa, majoritatea neoplaziilor…

- Principalele simptome ale acestei boli sunt ca și cele ale unei gripe severe, adica dureri în zona cervicala, gât înțepenit, febra, frisoane, dureri de cap și, în mod special, varsaturi, somnolența sau dureri musculare.

- Contre putere-opozitie in CJ Cluj pe impartirea banilor catre primarii Intre reprezentantii majoritatii liberale si cei ai opozitiei PSD, din forul judetean Cluj, au avut loc dispute pe marginea impartirii banilor din impozitul pe venit pentru primariile din judet. În cele din urma, majoritatea…

- Un barbat din Galati a primit o amenda in valoare de 200 de lei pentru ca a jignit un politist pe Facebook, reprezentantii Politiei Galati afirmand ca sanctiunea a fost aplicata conform prevederilor legale.

- Vremea in Cluj, in perioada 29 ianuarie - 4 februarie Vreme destul de calda, dar innorata, saptamana viitoare la Cluj-Napoca. Temperaturile se vor situa intre -5 si 8 grade Celsius. Sunt anuntate ploi in weekend. Luni, 29 Ianuarie 2018Nori si soare Temperatura minima: -1°…

- Doi ieseni vor face parte din guvernul Dancila! In urma sedintei Comitetului Executiv National de astazi au fost stabilite propunerile PSD care vor face parte din guvernul Dancila. Astfel, doi ieseni, Tudorel Toader si social-democratul Bogdan Cojocaru, presedinte al Organizatiei Judetene de Tineret…

- Astazi, 25 ianuarie, prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip, a sustinut o conferința de presa, in cadrul careia a prezent rezultatele celor doi ani de activitate a Guvernului pe care il conduce, noteaza NOI.md. Filip spune ca, pe parcursul anilor 2016-2017, Guvernul a continuat sa dea importanta…

- Aparent, in judetul Cluj, polițiștii rutieri au in dotare cate una sau chiar mai multe autoturisme neinscripționate pe care sunt montate aparate radar. Zilnic, radarele neinscripționate aplica amenzi, avand in vedere faptul ca șoferii care au tendința sa apese pedala de accelerație mai mult decat prevede…

- Ce aspecte de afaceri vor necesita o atenție deosebita in 2018? Asociația Globala a Industriei Expoziționale (UFI) a facut pronosticuri privind tendințele, punctele-cheie de creștere și dezvoltare. Actualmente se constata o tendinta pozitiva de creștere a industriei expoziționale in intreaga lume. Totusi,…

- Peste 200 de politisti rutieri si de ordine publica din mediul urban si rural sunt la acesata ora in trafic pentru supravegherea circulatiei pe drumurile publice si monitorizarea atenta a conditiilor de trafic. La aceasta ora, pe raza intregului judet se inregistreaza precipitatii sub forma de ninsoare.…

- Teoria care compara lungimea degetelor, in special a inelarului si a aratatorului, pentru a afla riscurile la anumite boli castiga tot mai multa popularitate in randul oamenilor de stiinta. Un studiu publicat la sfarsitul anului trecut in British Journal of Cancer arata ca daca ai degetul aratator mai…

- HOROSCOP 19 ianuarie 2018 HOROSCOP 19 ianuarie 2018. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru ziua de vineri, 19 ianuarie 2018. HOROSCOP 19 ianuarie 2018 - Berbec Nu poti spune ca ai un program incarcat astazi, asa ca ar putea fi momentul ideal pentru a te ocupa…

- BREAKING NEWS Viorica Dancila, noul PREMIER al Romaniei Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca da inca o sansa PSD-ALDE si accepta nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia de premier. De acelasi autor HOROSCOP 18 ianuarie 2018 Sa vina DNA! Lucrari de 1 milion de lei realizate in 2017,…

- Timișoara s-a umplut de rampe ilegale de gunoi și aproape ca nu exista spațiu de la colțul vreunui bloc unde nesimțiții sa nu arunce tot ce nu le mai trebuie prin casa. Polițiștii locali vor monta temporar camere video pentru supravegherea zonelor in care se formeaza de obicei aceste depozite.

- Medicii de la un spital din judetul Botosani azu avut parte la urgente de un caz mai putin obisnuit. O femeie in varsta de 40 de ani s-a prezentat la camera de garda cu putin dupa miezul noptii si a spus ca are dureri foarte mari in zona abdominala, dar si in zona rinichilor.

- S-a imbatat, a furat o masina si a terminat cursa in sant Polițiștii din Dej au reținut, pentru 24 de ore, un barbat cercetat pentru comiterea infracțiunilor de furt in scop de folosința, distrugere, conducerea unui vehicul fara permis de conducere și sub influența alcoolului. În noaptea…

- Memorandumului, o noua pietonala a Clujului VIDEO Zilnic, zeci sau poate chiar sute de clujeni traverseaza ilegal una dintre cele mai circulate strazi din centrul orasului. Un clip video surprinde cum oamenii fac slalom printre masini. La începutul lunii decembrie…

- Cheagurile de sange ucid unul din patru oameni din intreaga lume. Daca nu aveati cunostinta de existenta acestui pericol potential, nu sunteti singurul! In urma unui sondaj realizat de catre Societatea Internationala de Hemostaza si Tromboza ce a inclus opt tari din America de Nord, America de Sud,…

- Specialiștii în securitate cibernetica de la Chec Point au descoperit un malware în Google Play deghizat ca și joc pentru copii. Aplicația infectata rula reclame care nu erau deloc potrivite pentru vârsta utilizatorilor, potrivit thenextweb.com. În unele…

- Ce este declarația 600. Avocații, notarii, contabilii, ziariștii, persoanele fizice autorizate și cei care inregistreaza venituri din chirii trebuie sa depuna pana in data de 31 ianuarie 2018 formularul 600. Practic, sunt vizate toate profesiile liberale. Sunt colectate datele pentru veniturile obținute…

- Febra hemoragica virala este boala cu care zeci de persoane se confrunta in acest moment, mai ales in zonele africane si sud-africane. Chiar si romanii plecati peste hotare sunt alarmati, caci exista posibilitatea ca aceasta epidemie sa se extinda.

- In mod normal, extremitațile sunt mai reci decat celelalte parți ale corpului, deoarece organismul trimite mai mult sange organelor importante. Totuși, daca ai mereu degetele reci, s-ar putea sa ai ceva probleme de sanatate, scrie realitatea.net.

- Victor Ponta, despre situatia din PSD: Filmul de azi l-am vazut de atatea ori Fostul premier Victor Ponta a afirmat, luni, referindu-se la situatia din PSD, ca a vazut de atatea ori acest "film", incat simte "doar mahnire si dezamagire". "Multi oameni de buna credinta ma întreaba de ce nu…

- Daca momentul o cere și mai ești și plantat pa o functie de vaza (vice), da bine sa te adresezi poporului, „nu prin vorba, ci prin carte, ca tare este departe“. Și pac, pe feisbuc. Luat poze, care sa dea bine, se atașeaza un text și gata, hai, ca ne așteapta primaru’, prefectu’, ca e treaba de facut.…

- Vacanța din perioada sarbatorilor de iarna a ajuns la final și acum romanii se pregatesc sa intre in ritmul normal de lucru. Polițiștii vor monitoriza drumurile, așa ca iata care sunt zonele in care trebuie sa circuli prudent!

- Energia electrica vanduta angro in Romania, cea mai mare scumpire din toata Europa. Preturile sunt mai mari decat in Franta sau Germania In al treilea trimestru al acestui an, Romania a inregistrat cea mai mare crestere a pretului angro al energiei electrice, potrivit datelor Comisiei Europene. Pretul…

- Mult așteptata petrecere dintre ani reunește familia la masa festiva. In aceste momente magice din an, pe langa muzica și dansurile care asavoarea deliciilor din farfurie. Daca petrecerea se organizeaza la tine acasa, iata cum poți fi o gazda de excepție care‑și rasfața invitații cu cele mai gustoase…

- NEWS ALERT Craciun negru la Cluj. Accident mortal pe Calea Baciului Unul dintre autoturisme a fost proiectat in gardul unei case, in timp ce alte doua au fost serios avariate. Un grav accident de circulatie a avut loc in ziua de Craciun pe Calea Baciului din Cluj-Napoca. O persoana a decedat,…

- Craciunul este o perioada de risc pentru cainii de companie, care pot sa ajunga in situatia de a manca mai multa ciocolata decat in restul anului, in contextul in care acest aliment este toxic pentru ei, au anuntat joi oamenii de stiinta din Marea Britanie, citati de AFP.

- Suferi de balonare si de oboseala cronica? Ai pietre la rinichi, probleme cu tenul sau infectii urinare recurente? Ar trebui sa te gandesti sa faci o detoxificare a rinichilor. Cu cat mai multe toxine lasi sa se acumuleze la rinichi, cu atat mai mult risti o boala renala sau un colaps complet al acestora.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier. Pe Autostrada A1 Sibiu Deva, pe tronsonul kilometric 306 400 308 900, se executa lucrari de reparatii…

- Expertii au stabilit ca aurul are un efect negativ asupra persoanelor cu un sistem nervos hiperactiv.Cercetatorii atribuie aceasta faptului ca aurul declanseaza procesul de excitare in creier, ceea ce duce la diverse probleme la nivelul sistemului nervos si la incetinirea

- Carmen Șerban a filmat un videoclip in biblioteca UMF. Videoclipul unei manele a interpretei Carmen Șerban, aparut luna aceasta, a fost filmat in biblioteca mare a Universitații de Medicina și Farmacie (UMF) Carol Davila din București, ceea ce a starnit critici aprinse pe Facebook, in comunitațile de…