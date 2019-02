Stiri pe aceeasi tema

- Alerta in farmaciile din Romania, dupa ce inca un medicament de tuse a fost retras de pe piața in ultimele zile. In cazul in care il aveți deja in casa, trebuie aruncat. Dupa ce medicamentul pentru tuse Eurespal a fost retras de pe piata, un alt medicament cu substanta activa fenspirida va fi retras…

- Dupa ce medicamentul pentru tuse Eurespal a fost retras de pe piata, un alt medicament va fi retras de la comercializare. Grupul ungar Gedeon Richter a notificat farmaciile din Romania ca retrage de la comercializare medicamentul Epistat, potrivit 360medical.ro. Reprezentanții mai multor farmacii au…

- Eurespal, sirop de tuse pentru copii, dar și comprimatele pentru adulți, a fost retras de pe piața de urgența. Medicamentul pentru tuse, produs in Franța, a fost retras deoarece substanta activa, fenspirida, poate provoca probleme cardiace. In urma testelor care au vizat acest preparat al laboratoarelor…

- Medicamentul de tuse Eurespal a fost retras de la vanzare de producator. Medicamentul era recomandat de medici inclusiv copiilor, sub forma de sirop si comprimate. Hotararea a venit dupa ce studii recente au aratat ca substanta activa, fenspirida, poate provoca aritmii cardiace. Agentia Nationala pentru…

- Dezastru total pentru omenire. O agenție din cadrul ONU a anunțat, miercuri, ca ultimii patru ani au fost cei mai calduroși inregistrați de la debutul masuratorilor meteorologice. Se considera ca aceasta constatare reprezinta confirmarea procesului de incalzire a climei globale cauzat de concentrațiile…

- Este pericol ridicat de avalanșa in toate masivele montane din Romania. Avertismentul a fost lansat de Dispeceratul Salvamont din țara vecina, care a menționat ca stratul de zapada cazut in ultimele zile este foarte mare, iar incalzirea brusca a vremii poate duce la producerea

- Vești proaste pentru romani. Una din bolile care a facut ravagii in anul trecut revine in forța pe final de an.Alte 21 cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana in șase judete si in municipiul Bucuresti, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile…

- Magazinele din Romania sunt invadate cu jucarii din import! Iar multe dintre ele pot fi periculoase, o spun chiar autoritatile. De la obiecte care ii pot sufoca pe cei mici, pana la unele care contin substante toxice, prin vopselurilor pe care le contin.Toate ajung in mana copiilor.