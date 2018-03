Stiri pe aceeasi tema

- Un anumit tip de cereale comercializate in Romania a fost retras de pe rafturile magazinelor, dupa ce, in urma verificarilor facute de firma producatoare, intr-o proba a fost depistata salmonella, anunta Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara. Institutia a postat pe site un comunicat al firmei austriece,…

- Alerta declansata de autoritati. Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara (ANSVSA) a facut o descoperire care ii vizeaza pe toti clientii unui cunoscut supermarket din Romania.Un produs foarte consumat de catre cetateni este infestat cu salmonella. Vezi AICI despre ce produs este vorba,…

- Tibi Ușeriu a caștigat maratonul Arctic Ultra 6633 pe cand in Romania abia se facea de miezul nopții. Cine e insa Tibi Ușeriu și cum a devenit omul care a dus drapelul Romaniei acolo unde alții nici nu visau? Tibi Ușeriu și-a rezumat succesul recent printr-un mesaj simplu, puternic: „Nu conteaza ca…

- Curg informațiile referitoare la listele negre. Inițial, s-a știut ca ele sunt facute de procurorii DNA. De procurorii din republica procurorilor. Ulterior, s-a aflat ca listele negre cu politicieni care urmau sa fie executați se faceau de catre tandemul Maior-Coldea. De la SRI. Azi aflam ca cel puțin…

- HOROSCOP 15 MARTIE. Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a…

- Am gasit ”cuibușorul de nebunii” al lui Dorian Popa! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, vila pe care și-o construiește celebrul artist in comuna Domnești, județul Ilfov. Dorian Popa a strans o suma frumușica dupa ce a jucat in “Pariu cu viata”. A facut parte din trupa…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea pentru modificarea si completarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 15 2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, a informat Administratia Prezidentiala citata de Agerpres.ro.…

- Doua milioane de euro, bani confiscati de Agentia Bunurilor Indisponibilizate in urma proceselor de coruptie, au fost irositi de mai multe institutii din Romania. Sumele au ajuns in visteria ministerelor Sanatatii si Educatiei, dar nu au fost cheltuite pana la finalul anului, asa ca s-au intors la bugetul…

- Cristian Boureanu și-a revenit spectaculos dupa experiențele mai puțin faste prin care a trecut in ultimul an. Fostul deputat a petrecut ca in vremurile bune intr-un club de lux din Capitala, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imaginile. Dupa episodul cu scandalul…

- Exatlon made in Romania! Exatlon este urmarita de milioane de oameni din intreaga țara și ii ține pe romani de fiecare data cu sufletul la gura. Nu numai in Republica Dominicana se joaca cele mai tari probe, ci și in Arieșul de Padure, județul Maramureș. Inspirati de show-ul difuzat la Kanal D, cațiva…

- Alexandru Pițurca a rupt-o definitiv cu Iulia Parlea, iar, la scurt timp, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, l-a filmat pe fiul “Satanei” intr-un club din Capitala, in timp ce petrecea in compania prietenilor. Disctracția a fost la ea acasa, alcoolul nu a lipsit de pe masa, iar ex-fotbalistul a fost…

- Imprimeria Bancii Naționale a Romaniei a finalizat o licitație pentru un serviciu de acordare credit in vederea finanțarii unor obiective de investitii, respectiv achiziționarea de mașini de tiparit și a unui sistem de fabricare a formelor de tipar, in valoare de maxim 16.000.000 euro.

- ANAF primeste o palma de la Banca Mondiala. Institutia considera ca tara noastra nu a facut niciun progres in reformarea Fiscului, asa ca se gandeste serios sa ne retraga proiectul de finantare. Este vorba despre un credit de 90 de milioane de dolari oferit pentru digitalizarea și restructurarea…

- Romania a cerut activarea mecanimsului de protecție civila pentru imunoglobulina. Asta inseamna ca in calitate de țara membra a UE și a NATO, Romania cere sprijinul partenerilor și aliaților europeni pentru procurarea acestui medicament esențial pentru viața a mii și mii de bonavi. Ministrul Sanatații,…

- Presa romaneasca este zguduita de o veste foarte trista. O femeie a fost gasita moarta in casa, cu capul zdrobit, in comuna Cotnari, județul Iași. Din primele informatii, se pare ca ar fi vorba despre fosta ziarista Alina Cozma. Știre in curs de actualizare. The post Doliu in presa din Romania! A fost…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Noaptea de miercuri spre joi a fost cea mai geroasa din acest an si, culmea, cele mai scazute temperaturi din toata tara au ajuns sa fie inregistrate in Gorj, la Logresti si Apa Neagra termometrele aratand pana la minus 24 de...

- Elena Carstea este suparata ca a disparut din preferințele publicului din Romania și a hotarat sa se retraga definitiv din viața muzicala de la noi. Elena este stabilita in SUA alaturi de soțul ei, cetațean american, dar vine constant inapoi in țara. Cu toate astea…nimeni nu a solicitat-o sa cante și…

- Inainte ca orice mare cutremur sa se petreaca, natura ne ofera o serie de semne. Acestea se numesc semnele premergatoare unui cutremur și au fost analizate de-a lungul timpului de oamenii de știința, pentru a putea ințelege fenomenul cat mai bine.

- Marian Mexicanu’ este unul dintre cei mai apreciați lautari din Romania, insa acest lucru nu il ferește de probleme. Recent, artistul a fost snopit in bataie la un eveniment și a ramas cu semne vizibile pe fața. Acesta a povestit, cu lux de amanunte, cum a ajuns sa fie agresat fizic. „Incepem ca animalele…

- Anda Calin și Liviu Varciu au demontat zvonul ca s-au desparțit și ca prezentatorul ar trai o poveste de dragoste cu asistenta tv Roxana Niculae. Se intampla acum cateva zile. In ceea ce priveste imaginile care au facut inconjurul presei mondene din Romania, se pare ca acum, bruneta s-a razgandit.Anda…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a intrat in posesia unei informatii conform careia Elena Basescu ar fi insarcinata cu iubitul ei, Catalin Tomata. Mezina familiei fostului presedinte al Romaniei ar urma sa devina, astfel, mamica pentru a treia oara. EBA mai are doi copii cu “Syda”, de care s-a…

- Simona Halep a renunțat sa mai evolueze in turneul de la Doha din cauza unei accidentari suferite și a revenit in Romania. A fost extrem de suparata dar apoi a oferit o explicație și a spus ca sanatatea i s-a deteriorat serios, dar spera sa se recupereze cat mai rapid. „Din pacate, problema mea s-a…

- Un batran in varsta de 76 de ani din Campulung Moldovenesc a fost pacalit de doi tigani care s-au dat drept cetateni straini veniti in Romania chipurile pentru a oferi ajutoare. S-a intamplat miercuri la amiaza, dar din fericire totul a fost sesizat in timp util si hotii au fost depistati la Poiana…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va dezvaluie, in mega-exclusivitate, o informatie tinuta "la secret", care nu a aparut nicaieri, pana azi, in presa din Romania. Cei patru frati miliardari Shapiro, care controleaza compania Shapir, implicata in dosarul mitei de 175.000 de euro, pe care Avraham…

- Stelian Tanase, analist politic și scriitor, explica intr-un articol publicat pe blogul sau, in contextul scandalului de la DNA Ploiești, de ce apariția procurorului DNA/Prahova, Lucian Onea nu a facut decat sa adanceasca și mai mult intrebarile legate de tot acest scandal care a pus pe jar justiția…

- Fed Cup Cluj | Programul meciurilor de duminica Duminica, in Sala Polivalenta din Cluj, continua seria intalnirilor Fed Cup intre Romania și Canada. A doua zi a confruntarilor Fed Cup de la Cluj începe cu partida dintre Irina Begu și Carol Zhao, iar, apoi, Sorana Cîrstea va juca împotriva…

- Statul a incasat ilegal peste un miliard de euro de la sute de mii de romani, in ultimii zece ani, ca taxa de prima inmatriculare, si refuza sa dea banii inapoi. Chiar daca pagubitii au castigat procese, iar Uniunea Europeana a spus inca de la inceput ca birul este in afara legii. Ce au de facut oamenii…

- RCS & RDS S.A., Digi Communications N.V. si DIGI Ungaria a contractat trei facilitati de credit pe termen mediu, in HUF, RON si EUR, cu o valoare totala de 163 de milioane de euro, in echivalent, cu posibilitate de majorare pana la 200 de milioane de euro. Imprumutul a fost acordat de un sindicat…

- Numarul hotelurilor din Romania a crescut in ultimii trei ani cu mai putin de 70 de unitati, adica cu 4%, insa la nivelul categoriilor se observa schimbari majore, arata o analiza a ZF pe baza datelor de la Ministerul Turismului. Institutia afiseaza anual structurile de cazare clasificate si cele a…

- Indicele ROBOR a trecut de 2%, dupa majorarea dobanzii de referinta Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut joi la 2,03%, de la 1,99%, cat a fost cotat miercuri, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).…

- Gabriel Enache si sotia sa, Lena, trec prin emotii foarte mari astazi. Cei doi isi boteaza, in aceste momente, baietelul. Evenimentul are loc in Dudesti, la Biserica “Sfanta Treime”. Nasii micutului sunt Laurentiu Reghecampf si Anamaria Prodan. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , transmite imagini…

- Romania este țara cu cele mai proaste servicii medicale din intreaga Europa, arata un foarte recent publicat Index European al Consumatorului de Sanatate. Atenție, nu e vorba doar de țarile Uniunii Europene, ci de toate statele de pe continent.

- Romania s-a indatorat, in data de 1 februarie 2018, cu 2 miliarde de euro de pe pietele financiare internationale printr-o emisiune de obligatiuni in euro, in doua transe, dintre care una cu scadenta la 12 ani (750 milioane de euro) si una la 20 de ani (1,25 miliarde de euro). "Emisiunea…

- Bogdan Chiri­toiu, presedintele Consiliului Concurentei, a declarat ca toate co­mi­sioanele si dobanzile per­ce­pute atat la depozite si la cre­dite sunt mai mari decat in majoritatea tarilor din UE. Asta in condițiile in care, mai spune Bogdan Chirițoiu, la alte sec­toare din economie nu e asa.…

- Mașinile inmatriculate sau inregistrate in Romania pot circula și pot fi utilizate pe drumurile publice din Romania numai daca starea lor tehnica este conforma cu prevederile legale in materie, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 81/2000. Mai multe modificari au fost adoptate anul trecut pentru acest…

- Patru clujeni au pus pe roate o afacere extrem de profitabila, dar complet ilegala. Cristian Muntean, Cosmin Muntean, Ovidiu Piroș și Dorin Gabriel Poruțiu au fost saltați de la Cluj-Napoca de Agenția Antidrog din SUA. Rețeaua de clujeni care vindeau medicamente interzise…

- Lefuri consistente Asadar, proiectul de buget pentru 2018 al ANRE a fost redactat in 22 decembrie, cu propunere pentru 50 de posturi suplimentare, desi conducerea institutiei stia de prevederile OUG 90. In aceste conditii, este de presupus ca Parlamentul poate aproba bugetul, dar fara angajari, ceea…

- Razvan și Dani și-au facut planuri pentru pensie. Prieteni de cand invațau sa zica “rau, rațușca, ramurica” – adica de pe la doi ani și jumatate, ne-a lamurit Razvan -, prezentatorii emisiunii matinale de la Antena 1 au acum, la 37 de ani, peste 34 de cand sunt nedesparțiți și vor ca anii batraneții…

- Victor Spirescu, primul roman care a ajuns in Anglia dupa liberalizarea pietei muncii in 2014, a murit intr-un tragic accident de masina. Tanarul in varsta de 32 de ani s-a stins din viata luni, 15 ianuarie, in jurul orei 4 dimineata. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a aflat detalii infioratoare…

- Comisarii CJPC Constanta au efectuat un control in magazinul Auchan din Vivo Constanta la raionul de produse congelate. Au fost prelevate mai multe probe de la pestele congelat iar in urma analizelro effectuate in laboratoare specializate s a constatat ca produsele analizate nu corespund etichetelor…

- • Concediul de creștere a copilului (CCC) in varsta de pana la doi ani poate fi acordat oricaruia dintre parinți, potrivit legislației in vigoare. In perioada de CCC, parintele beneficiar are dreptul la o suma de bani pentru care e prevazuta de lege atat o limita minima (recent majorata, dar nu semnificativ),…

- Ambasadoarea Olandei la Bucuresti, Stella Ronner Grubacic, si-apetrecut revelionul cu familia la un hotel la munte, iar petrecerea de revelion a fost organizata de hotel, la fel si aranjarea invitatilor la mese. "Masa de revelion a fost organizata de hotelul la care dna Ronner era cazata,…

- Guvernul a aprobat un proiect de lege care prevede posibilitatea ca cetateanul sa opteze de anul acesta pentru eliberarea unei carti electronice de identitate, cu sau fara imaginea impresiunilor...

- NEWS ALERT VIDEO | Suspect de viol, cautat in Cluj. L-ati vazut pe acest barbat? Politia cauta un barbat suspect de viol. Pentru ca acesta a fugit de la locul faptei cu un taxi, anchetatorii au cerut ajutorul taximetristilor clujeni pentru a-l identifica. "Suspect de viol!!!! Politia Cluj…

- Un nou scandal lovește din plin în PSD între sarbatori. Asta pentru ca unul dintre foștii lideri ai formațiunii cere ca 39 de parlamentari sa fie dați afara din formațiune. Catalin Ivan, cel care acuza, a fost la rându-i dat afara din partid. "Va explic in cateva randuri…

- Rares Bogdan, in topul jurnalistilor romani pe 2017 Topul a fost realizat pe baza votului a 11.000 cititori care au votat in sondajul Evenimentului zilei si care au decis cine sunt cei mai apreciati ziaristi romani al anului 2017. Jurnalistul clujean Rares Bogdan este pe podium. Ion Cristoiu,…

- Un studiu al Asociatiei pentru Protectia Consumatorilor din Romania (APC Romania), realizat pe produse cumparate masiv, de romani, in aceasta perioada, trage un urias semnal de alarma: mare parte...