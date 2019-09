Stiri pe aceeasi tema

- Desi nu este recomandat sa utilizati baterii auto slabe si nici sa ajungeti in situatii de urgenta neplacute, este bine de stiut cum ar trebui procedat in astfel de cazuri. Pentru a porni motorul in cazul unei baterii slabe sau descarcate, aveti nevoie de un set de cabluri de pornire. Chiar se recomanda…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, prin organele sale teritoriale, a aplicat sanctiuni de aproape 1,5 milioane in urma controalelor derulate in perioada 24 iunie-12 iulie 2019 privind respectarea prevederilor legale privind modul de comercializare si etichetare, prezentare si publicitate…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu (nr. 27 WTA) a caștigat finala de la Rogers Cup, dupa ce adversara ei, Serena Williams (nr. 10 WTA), a acuzat dureri la spate și a trebuit sa se retraga, la scorul de 3-1, potrivit Mediafax.Bianca Andreescu se afla in avantaj, in primul…

- Reprezentanții Societații de Transport Public Timișoara confirma anunțul primarului Nicolae Robu și spun ca vor inaugura din 15 august serviciul de transport pentru persoane cu dizabilitați locomotorii. Nu se știe exact de ce se așteapta atat, pentru ca oficialii STPT au facut public și regulamentul…

- Ne plac hainele noi. Cu toate acestea, sa le purtam inainte de a le spala nu este o idee prea buna. Exista, in principiu, doua motive pentru care nu trebuie sa ne imbracam cu hainele noi inainte de a le spala. Pe de o parte, din cauza substanțelor chimice care au fost folosite pentru a crea…

- Joi dupa amiaza in localitatea Sangeorge, la intrarea dinspre Denta, a avut loc un accident rutier. O mașina in care se aflau oatru persoane s-a rasturnat in șanț. O femeie de 73 ani a ramas blocata și a fost extrasa și predata echipajului SMURD pentru a fi transportata la spital, conștienta și cooperanta…

- Arsuri, dureri de spate sau insomnie? Afla poziția perfecta de dormit, in functie de afectiunile care te supara Din cauza stresului, a telefoanelor mobile, a televizorului, a muncii și a copiilor a devenit ceva normal ca uneori sa mai intampini probleme in ceea ce privește somnul, dar este important…

- Cafeaua servita dimineata este vitala pentru anumite persoane. Atentie, medicii recomanda sa nu bem niciodata cafeaua pe stomacul gol. Acest obicei prost ne-ar putea crea mari probleme de sanatate.