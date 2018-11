Mare atentie. A fost publicat Ordinul ministrului administratiei si internelor privind mentinerea ordinii si sigurantei publice (document)

Stiri pe aceeasi tema

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 924 din 1 noiembrie anul curent a fost publicata Hotararea Guvernului Romaniei 851 din 31 octombrie privind nivelul alocatiilor de hrana pentru consumurile colective din unitatile sanitare publice.Actul normativ este semnat de primul ministru Vasilica…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 902 din 26 octombrie anul acesta a fost publicat Ordinul nr. 113 2018 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 490 2008 privind insemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne.…

- Inspectoratul de Politie Cahul si Politia Locala Galati au incheiat astazi un acord de cooperare. Prin acest document se are in vedere conlucrarea si derularea unor activitati comune in domeniul ordinii publice, a sigurantei rutiere, dar si a controlului activitatilor comerciale.

- In Monitorul Oficial al Romaniei partea I numarul 769 6.IX.2018 a fost publicat Ordinul pentru Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei ANRE pentru aprobarea procesului de racordare la sistemele de distributie a gazelor naturale. Actul normativ cu numarul 165 din 5 septembrie anul…

- Peste 250 de politisti vor actiona joi pentru mentinerea ordinii publice si a sigurantei rutiere, cu ocazia desfasurarii pe Stadionul "National Arena" din Capitala a meciului de fotbal dintre echipele FCSB si SK Rapid Viena. Potrivit DGPMB, politistii vor actiona atat pentru mentinerea…

- Polițiștii salajeni continua acțiunile pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si pentru mentinerea ordinii si linistii publice, in Sezonul Estival 2018. In perioada 6-19 august a.c., Inspectoratul de Poliție Județean Salaj a acționat cu efective marite pentru siguranța cetațenilor,…

- In perioada 15-19 august, efective de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Calarasi, in cooperare cu lucratori din celelate structuri ale Ministerului Afacerilor si Internelor, vor fi angrenate in mai multe misiuni de asigurare a ordinii publice la evenimentele organizate in judet.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a solicitat, sambata, liderilor politici sa isi asume raspunderile care le revin in mentinerea ordinii publice, pastrarea pacii sociale si apararea unitatii nationale. "Solicit tuturor liderilor politici sa isi asume raspunderile care le…