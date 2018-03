Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Toader a fost prezent in emisiunea Xtra Night Show unde a vorbit despre necazul pe care il are cu apartamentul. Pentru a actiona impotriva, a ceea ce Toader numeste ''grup infractional'', acesta a decis sa se autoevacueze.

- Undeva in zona veche a Bucureștilor, cum te indepartezi de Universitatea și Teatrul Național și te afunzi in straduțele pline de farmec care se desprind vesele din bulevardul Carol, nu departe de Biserica Armeneasca, se afla o minune arhitectonica pe care puțini o mai apreciem la adevarata valoare.…

- Surse DAS (Departamentul Anchete Speciale al CANCAN.RO) informeaza ca in noaptea de vineri spre sambata Oana Marica zisa Bunesa de la Urlați a fost stalcita in bataie de fostul fotbalist Marius Niculae, pe o strada din sectorul 1 al Capitalei. Niculae, cunoscut cu multiple antecedente de violența domestica,…

- Oana Lis este foarte activa pe rețelele de socializare. Recent, soția fostului primar al Capitalei a urcat o fotografie in care apare nemachiata. In evidența a ieșit și decolteul pe care il are, iar prietenii virtuali au reacționat imediat. „Adevarata mea fata!! A voastra care e!?…”, a scris Oana Lis…

- Marcel Toader a fost evacuat din apartamentul in care locuia iar imobilul a fost vandut la licitatie. Marcel Toader a ramas fara casa! Omul de afaceri care s-a facut remarcat anul trecut prin scandalul cu fosta sotie, Maria Constantin, a fost evacuat inca de la sfarsitul anului trecut din apartamentul…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a aparut in fața presei, anunțand ca a convocat Comandamentul de iarna, in urma caderilor masive de zapada. Ea a purtat o caciula care a atras atenția, iar pe Facebook au aparut zeci de comentarii rautacioase. Primarul general a postat la doua zile poza…

- Școli inchise in continuare din cauza viscolului și a gerului naprasnic care s-a apustit asupra țarii noastre. Unele unitați școlare raman inchise și miercuri (28 februarie), din cauza ninsorilor, in doua județe. In celelalte zone vizate de cod portocaliu sau galben de viscol și ger, cursurile se suspenda…

- Procesul hackerilor ruși care au reușit sa sparga conturile bancare ale mai multor romani va fi rejudecat in camera preliminara. Hackerii au reușit sa fure cateva zeci de mii de lei de la fiecare roman. Procesul hackerilor basarabeni si rusi din bancile comerciale se rejudeca in camera preliminara.…

- Cunoscuta interpreta de muzica populara Emilia Dorobanțu a acceptat sa vorbeasca intr-un amplu intreviu acordat Oanei Turcu, la Antena Stars, despre perioada dificila in care familia ei a fost implicata intr-un scandal mediatic. Artista susține ca a fost o perioada destul grea cea in care a aflat din…

- Maria Constantin și Mircea N. Stoian au participat impreuna la show-ul de televiziune “Ferma vedetelor”, ocazie cu care jurnalistul a avut ocazia sa o cunoasca și mai bine pe interpreta de muzica populara. Mircea N. Stoian susține, insa, ca fosta soție a lui Marcel Toader nu a devenit cunoscuta datorita…

- Cantareața de muzica populara Maria Constantin a facut declarații despre viața sa personala la o emisiune TV. Interpreta de muzica populara Maria Constantin a finalizat, in luna ianuarie a acestui an, divorțul de omul de afaceri Marcel Toader . Dupa separarea de acesta, vedeta iși vede liniștita de…

- Recent, Maria Constantin și-a facut apariția la brațul unui barbat misterios, despre care toata lumea credea ca este noul ei iubit. Dupa divorțul de Marcel Toader, blondina s-a dedicat mai mult vieții profesionale, dar o fotografie postata chiar de ea a starnit numeroase controverse. Cum multa lume…

- Cu siguranta, privitorii au avut ce vedea pentru ca solista a ales o vestimentatie extrem de mulata, care i-a pus in valoare formele… de sus pana jos! De mai bine de o luna, de cand a finalizat discret divortul de sotul ei, Marcel Toader, Maria Constantin parca a inflorit! S-au dus zilele mohorate cand…

- Maria Constantin este, de ceva vreme, o femeie libera. Aceasta a divortat cu surle si trambite de Marcel Toader in urma cu cateva luni, iar acum a fost surprinsa in compania unui barbat. Despre ce este vorba aflam din materialul de mai sus!

- Surse din anturajul cantareței au povestit ca mama blondei a ajuns la spital dupa ce s-a uitat la cateva emisiuni in care Marcel Toader o denigra pe fiica sa, scrie igj.ro. Citeste si Maria Constantin are o noua relatie Astfel, dupa denigrarile care i-au fost aduse de fostul soț, Maria…

- Omul de afaceri Marcel Toader le-a marturisit amicilor sai din mediul virtual ca il bate gandul sa scrie despre experiențele amoroase și femeile din viața sa. Marcel Toader este din ce in ce mai activ și mai zambitor pe rețelele de socializare de cand a devenit din nou un barbat liber . Omul de afaceri…

- Maria Constantin a trecut printr-o perioada deloc usoara ca urmare a divortului de Marcel Toader. Chiar daca lucrurile nu au stat prea bine pentru ea, artista incearca sa treaca peste aceasta perioada si sa se concentreze pe cariera.

- Jurnalistul Mircea N. Stoian scoate la iveala lucruri neștiute despre Marcel Toader și fosta sa soție, Maria Constantin. Omul de afaceri Marcel Toader și interpreta de muzica populara Maria Constantin au divorțat anul acesta , dupa un scandal monstruos. Dupa separare, Maria Constantin a fost acuzata…

- Nu e deloc o gluma, fericirea se citeste pe chipul ei! Maria Constantin a trecut prin clipe grele, in perioada premergatoare divortului de Marcel Toader! Dar acum totul s-a incheiat, e oficial, artista este o femeie libera! Si e numai un zambet!A CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a intalnit-o…

- Maria Constantin și Marcel Toader și-au spus, in mod oficial, adio pe data de 23 ianuarie, dupa foarte multe luni in care aceștia și-au aruncat sageți otravite și s-au aflat in plin razboi.

- Afaceristul ar fi riscat sa piarda apartamentul din buricul capitalei, din cauza datoriilor la intreținere. Marcel Toader e obligat sa-și vanda casa in care a locuit și-n care a avut parte numai de ghinion in dragoste. Marcel Toader a gasit soluția sa scape de toate relele ce i s-au intamplat in ultimii…

- A vrut sa demonstreze in instanta ca sotia lui l-a inselat, dar s-a trezit cu probe in care el era cel infidel. Maria Constantin a depus la dosarul divortului probe compromitatoare cu Marcel Toader, in care acesta agata pe site-uri de socializare femei carora le trimitea si poze deocheate. Vazand…

- ♦ Platforma Ascensorul detinuta de Ion Tiriac, Casa Radio a israelienilor de la Plaza Centers sau Esplanada de pe B-dul Unirii sunt doar trei dintre zonele care asteapta investitii pentru a transforma terenurile abandonate in centre imobiliare de interes.

- Marcel Toader (55 ani) si Maria Constantin (31 ani), fosta solista de la „Doina Gorjului", au divortat, marti, la notar, dupa o jumatate de an de scandaluri si certuri. „Da, este adevarat, dar nu am ce alta declarație sa fac",...

- Dupa o perioada extrem de dificila, in care nu au lipsit acuzații legate de infidelitatea Mariei Constantin fața de Marcel Toader, cei doi au divorțat, in sfarșit. Dupa cateva infațișari la tribunal, inutile cu toate, dupa ce nu s-au ințeles anul trecut sa se prezinte amandoi in fața notarului, astazi,…

- Chiar daca marea ei pasiune este muzica populara romaneasca, Maria Constantin se pregatește de concursurile de canto-clasic. Studenta in primul an la Conservator, artista vrea sa se specializeze pe toate genurile muzicale și incearca sa faca abstracție ca viața sentimentala i s-a naruit. Maria Constantin…

- Maria Constantin sufera mult pentru ca nu poate petrece mai mult timp cu baiețelul ei, in varsta de 8 ani. De Craciun, artista nu și-a putut vedea copilul. Mai mult, aceasta a povestit in direct la tv, cum s-a schimbat viața ei, dupa desparțirea de Marcel Toader. Chiar daca o vezi mereu zambind, Maria…

- Marcel Toader, marturisire neașteptata despre Gabriela Cristea. Afaceristul a povestit in cadrul emisiunii de la Antena 1, despre rochiile Gabrielei Cristea, ce i-au ramas dupa divorțul de aceasta. Marcel Toader a spus ca a aruncat toate acele haine ale Gabrielei Cristea, in ciuda sumelor mari investite…

- Liderul PSD Dolj, Claudiu Manda, președinte al comisiei pentru control SRI din Parlament a transmis, sambata, ca situația din ultimele zile, din interiorul partidului și din GUvern, nu poate așteapta pana la CExN de la Iași. Potrivit unor surse, conducerea PSD s-ar putea reuni luni, la sediul central…

- Omul de afaceri Marcel Toader a luat o hotarare definitiva in procesul de divorț cu Maria Constantin. Marcel Toader și Maria Constantin au facut sa curga multa cerneala anul trecut, dupa ce s-a aflat ca divorțeaza. Omul de afaceri a scos atunci la iveala amanunte care mai de care mai șocante despre…

- Dupa ce au aparut zvonuri ca ar avea o relație cu Aida Preda, cantareața de muzica populara, Marcel Toader a recunoscut ca a mai incercat s-o cucereasca pe artista, insa nu s-a concretizat nimic, scrie click.ro. Desi divortul de Maria Constantin nu s-a finalizat, acesta nu exclude pe viitor posibilitatea…

- In plin divort de Maria Constantin, au aparut zvonuri ca Marcel Toader si-ar fi gasit alinarea in bratele cantaretei de muzica populara Aida Preda. Afaceristul a confirmat ca a incercat sa o cucereasca pe bruneta, dar ca nu s-a concertizat nimic, in cele din urma, dar ca sunt foarte buni prieteni.

- Ce spune Marcel Toader despre casnicia cu Maria Constantin, la inceput de an. Chiar daca sfarșitul anului 2017 a fost unul tumultos pentru afacerist, acesta este optimist și marturisește ca acum este liniștit și iși va dedica timpul mamei și fiului sau. Marcel Toader vorbește despre ce inseamna anul…

- Divorțurile anului 2017 au avut-o in prim plan pe Andreea Marin, prima dintre vedete care a deschis lista separarilor oficiale, la tribunal. Au urmat-o, apoi, Roxana Ciuhulescu, Maria Toader, Laurette, dar și Cici, de la Sistem. Anul care tocmai se va incheia nu a fost unul prea liniștit pentru cateva…

- Despartirea dintre Maria Constantin si Marcel Toader a socat showbiz-ul romanesc. Mereu impreuna, cu zambetul pe buze, cei doi nu tradau adevaratele probleme ale cuplului. Insa lucrurile au evoluat in cel mai urat mod. Rufe spalate la televizor, acuzații grave și zvonuri peste zvonuri.

- Cea mai recenta despartire din showbizul romanesc este cea cuplului Florin Salam - Roxana Dobre. Roxana Dobre va ramane cu cele doua fetite minunate si o masina de lux, in urma despartirii de Florin Salam. Manelistul i-a facut cadou masina si nu are de gand sa i-o ia inapoi. Bruneta va trebui insa…

- Marcel Toader și-a calcat pe inima și a mers marti la termenul din procesul de divort, sperand sa o vada pe femeia care vrea sa scape de el. Marcel Toader și Maria Constantin nu s-au mai vazut din august, timp in care fostul sportiv a den...

- O vorba din popor spune ca o femeie trebuie sa fie doamna in societate, gospodina in bucatarie si o vampa in pat. Cantareata Maria Constantin ne-a demonstrat ca primele doua cerinte le indeplineste cu brio. In continuare, va prezentam cum am filmat-o pe interpreta de muzica populara in saptamana dinaintea…