Stiri pe aceeasi tema

- Oana Lis a vorbit in cadrul emisiunii "Xtra Night Show" despre cum vrea sa obtina bani din vanzarea hainelor lui Viorel Lis. Asa cum era de asteptat, sotul blondinei nu este de acord cu aceasta idee.

- Omul de afaceri Marcel Toader a luat o decizie radicala. Acesta iși vinde apartamentul in care a locuit cu patru dintre fostele sale partenere de viața. Marcel Toader, care este in divorț cu interpreta de muzica populara Maria Constantin , este pus pe fapte mari. Dupa ce i-a adus tot felul de acuzații,…

- Viorel Lis si-a scris cerintele post-mortem, iar acestea se adreseaza in special sotiei sale, Oana Lis. Fostul edil al Capitalei isi doreste ca nimeni sa planga la inmormantarea sa si, de asemenea, isi doreste ca Oana sa nu se marite cu acte si nici in Biserica.

- Viorel Lis a fost operat, fiindu-i salvata astfel viata, dar sotul Oanei Lis nu a scapat de tot de problemele pe care le are cu sanatatea. Medicul i-a transmis clar lui Viorel Lis ca trebuie sa tina regim, el avand diabet.

- N-are noroc in dragoste si pace! Perseverenta, una dintre calitatile lui Marcel Toader (55 de ani), i-a adus numai esecuri, scrie click.ro. Omul de afaceri a cautat mereu dragostea si s-a casatorit de sase ori, dar fiecare mariaj a insemnat un esec. Mai mult, el a ajuns sa se judece cu ultimele doua…

- Viorel Lis a ajuns de urgenta la spital dupa noaptea de Revelion! Cu toate ca nu a petrecut prea mult, asa cum a marturisit sotia lui, Oana Lis, starea de sanatate a fostului primar al Capitalei s-a inrautatit dupa noaptea dintre ani, asa ca a fost nevoie sa fie dus de urgenta la spital.

- Viorel Lis a ajuns de urgenta la spital dupa noaptea de Revelion! Cu toate ca nu a petrecut prea mult, asa cum a marturisit sotia lui, Oana Lis, starea de sanatate a fostului primar al Capitalei s-a inrautatit dupa noaptea dintre ani, asa ca a fost nevoie sa fie dus de urgenta la spital.

- Gabi Cristea, Tavi CLonda și micuța Victoria poarta cu toții accesorii de Craciun in aceasta poza superba, scrie click.ro. Este modul de a sarbatori, pe langa miracolul Craciunului, minunea care a aparut in sfarșit in viața lor, dupa ani lungi de așteptare. Citeste si Gabriela Cristea a fugit…

- Fostul edil al Capitalei este suspect de cancer, dupa ce medicii i-au descoperit o tumoare. "Am avut intr-o seara niste dureri groaznice. Multi au zis ca poate ma prefac. Eu iau mai mult de 20 de pastile pe zi, dar pentru alte afectiuni. Intr-o seara ma durea in capul pieptului atat de tare…

- La aproape o luna de cand s fost supus unei interventii dificile, sotul Oanei Lis a slabit. In cadrul unui interviu, vedeta a marturisit cate kilograme a reusit sa dea jos Viorel Lis si, amuzata de situatie, ea a spus ca mai are putin si vor avea aceeasi greutate.

- In loc sa taie porcul sau sa caute cadouri, vedetele autohtone fac drumuri la tribunal chiar si in preajma Sarbatorilor. Marcel Toader si Maria Constantin isi transeaza divortul in apropiere de Craciun, Monica Davidescu are inca bataie de cap in procesul cu MediaPro, Laura Lavric se razboieste cu sora,…

- Marcel Toader sustine ca Gabriela Cristea circula cu o masina care este trecuta pe firma lui. Afaceristul a fost provocat de o reactie a Oanei Roman, care a sustinut ca fostul sot i-a cheltuit banii prezentatoarei TV. Maria Constantin, decizie de ULTIMA ORA in scandalul divortului de Marcel…

- Gabriela Cristea și Marcel Toader au divorțat de cațiva ani, dar cu toate acestea exista lucruri care ii leaga. Prezentatoarea de televiziune gabriela cristea este casatorita in prezent cu muzicianul Tavi Clonda. Din mariajul celor doi a rezultat o fetița, Victoria, pe care cei doi o iubesc ca pe ochii…

- Marcel Toader nu are de gand sa se opreasca din a face acuzatii dure cu privire la fostele sotii. Este in plin scandal cu Oana Roman, dar nu uita de Gabriela Cristea, cea de care a divortat in anul 2013.

- Marcel Toader a facut o dezvaluire fara precedent! Invitat in cadrul emisiunii "Xtra Night Show", afaceristul a dezvaluit ca i s-a propus sa duca un martor fals la proces care sa declare ca a fost martor la momentul infidelitatii Mariei Constantin.

- Oana Roman a dezbatut subiecte mondene in emisiunea ei online. A vorbit si despre Marcel Toader, careia ei i se pare ca apare din ce in ce mai des la televizor, mai ales ca este in plin divort de Maria Constantin. Oana Roman a vorbit si despre un episod pe care si-l aduce foarte bine aminte, in care…

- Ca de obicei, joi, Oana Roman va fi in direct pe Facebook-ul revistei Viva!, la ora 15.00 fix, pentru a aduce in fața voastra toate informațiile saptamanii și, evident, pentru a raspunde intrebarilor legate de viața mondena din Romania. In ediția de astazi, secretele Oanei sunt legate de un personaj…

- Niște fotografii de arhiva o prezinta pe Gabriela Cristea așa cum puțini iși mai aduc aminte. Imaginile dateaza din urma cu peste doua decenii. Gabriela Cristea, in varsta de 43 de ani, este o cunoscuta moderatoare de televiziune din Romania. de-a lungul anilor, vedeta a prezentat numeroase emisiuni,…

- Maria Constantin si-a facut bagajele si a parasit Bucurestiul la numai cateva ore dupa ce a fost la judecata cu Marcel Toader. In drum spre casa, artista i-a scris un mesaj sfasietor mamei sale si le-a cerut tuturor sa-si dea ”jos labele” de pe mama sa.

- Marcel Toader a facut un gest cu totul neașteptat legat de lucrurile fostei sale partenere de viața, solista de muzica populara Maria Constantin. Omul de afaceri Marcel Toader, care a dezvaluit ce are de gand sa faca in procesul cu fosta sa partenera de viața , a luat o decizie cu totul neașteptata…

- Omul de afaceri Marcel Toader susține ca cineva suspect ii cotrobaie prin locuința. Acesta a explicat ce schimbari a observat in casa in care sta. Marcel Toader este in plin scandal de divorț cu interpreta de muzica populara Maria Constantin, despre care a facut dezvaluiri care mai de care mai șocante…

- Casa lui Marcel Toader ar putea fi scoasa la vanzare, nu de proprietar ci de asociația de locatari. Afaceristul ar urma sa fie evacuat din apartament in scurt timp, iar imobilul va fi scos la licitație in urma executarii silite. Asta pentru ca administratorul blocului l-a dat in judecata pentru neplata…

- Scrisoare lui Marcel Toader pentru mama Mariei Constantin i-a lasat masca pe toți. Afaceristul a citit totul in direct la tv, spre surprinderea celor prezenți in platou. Marcel Toader nu se lasa și continua seria dezvaluirilor despre Maria Constantin, in direct la tv. Pana acum, cei doi nu au divorțat…

- Ocupat pana peste cap in aceasta perioada in a dovedi vinovația și infidelitatea Mariei Constantin, Marcel Toader a decis ca este cazul sa se bucure totuși și de cateva momente de liniște, scrie spynews.ro. Și, cum altfel, daca nu in compania singurului om care, cu siguranța, il admira și il iubește…

- Marcel Toader a citit scrisoarea catre presupusul amant al Mariei Constantin, in direct, la o emisiune tv. Omul de afaceri il roaga frumos sa il ajute sa ii inmaneze inapoi bunurile personale ale artistei, hainele, dar si accesoriile.

- Oana Lis sustine ca sotul ei a iesit din operatie si a fost dus la sectia de Terapie Intensiva, scrie cancan.ro. Citeste si Oana Lis a facut anuntul pe Facebook. Este vorba de Viorel Lis "Viorel a fost operat azi, abia acum a iesit din operatie. Acum a fost dus la Terapie Intensiva.…

- Oana Lis a facut un apel la prietenii ei de pe o rețea de socializare, acolo unde a anunțat și ca Viorel Lis urmeaza sa se opereze. Oana Lis trece prin perioada mai puțin fericita din viața ei. Partenerul ei de viața, Viorel Lis, pe care l-a cunoscut cand avea doar 18 ani , are mari probleme de sanatate.…

- Radița Toader, mama lui Marcel Toader, a facut un gest cu totul neașteptat pentru fiul ei și l-a contactat pe presupusul amant al nurorii sale. Radița Toader, mama omul de afaceri Marcel Toader, care recent a facut declarații despre Maria Constantin , a decis sa se implice in scandalul de divroț al…

- Detalii șocante ies la iveala din primul mariaj al interpretei de muzica populara Maria Constantin. Fostul soț al acesteia ar fi trait cu sora sa, Camelia. Cantareața de muzica populara Maria Constantin a fost casatorita de doua ori. Ultimul mariaj, cel cu omul de afaceri Marcel Toader s-a sfarșit cu…

- Marcel Toader vorbește la Xtra Night Show despre presupusul amantlac din prima casatori a Mariei Constantin. ”Mi se fare de domeniul fantasticului, dar de ce nu infirma, de ce nu are nicio reacție?”, s-a intrebat acesta.

- Ce au facut Marcel Toader și Maria Constantin dupa ce au decis sa divorțeze. Afaceristul continua seria dezvaluirilor, in direct la tv. Marcel Toader este convins ca soția lui i-a fost infidela și este in stare de orice pentru a demonstra acest lucru. Se pare ca atunci cand au decis sa se desparta,…

- Marcel Toader vine la Xtra Night Show cu noi declarații care pot naște controverse. ”Soția domnului Tutilescu nu vrea sa fie in acest scandal, totuși a profitat de scandal și și-a promovat o piesa...”, se intreaba acesta.

- Marcel Toader crede ca, deși a ajutat-o pe Maria Constantin sa devina cunoscuta la nivel național și ca i-a crescut imaginea, dar și tariful, ea l-a inșelat și l-a abandonat. Marcel Toader a primit testul ADN pentru lenjeria Mariei Constantin. Ce urme au descoperit anchetatorii Recent…

- Presupusul amant al Mariei Constantin, mesaj pentru Marcel Toader, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier. Soțul Emiliei Dorobanțu a transmis mesajul prin avocatul Daniel Ionașcu. In cadrul emisiunii „Xtra Night Show”, avocatul Daniel Ionascu a transmis un mesaj din partea lui Catalin Tutilescu.…

- Mama lui Marcel Toader a vorbit despre fostele partenere de viața ale fiului ei. Ea a marturisit și care a fost nora pe care a regretat-o cel mai mult. Omul de afaceri Marcel Toader a fost invitat in platoul unei emisiuni de televiziune impreuna cu mama sa, Radița, cea care a facut dezvaluiri și despre…

- Gabriela Cristea o duce tot mai bine, in timpul in care fostul ei soț, Marcel Toader, trece prin momente tot mai complicate. Mama lui a vorbit despre divorțul celor doi la "Xtra Night Show" și a și avut un mesaj special. Vedeta, pe de cealalta parte, se ocupa cel mai mult de fetița ei.

- Marcel Toader nu are deloc noroc cand vine vorba de dragoste, iar mama lui este foarte afectataA ca nu isi vede fiul fericit. Femeia a vorbit despre divorturile prin care a trecut afaceristul, inclusiv de cel cu GabrielaA Cristea.

- Gabriela Cristea a fost casatorita cu Marcel Toader și au divorțat cu mare scandal. Acum au ieșit la suprafața detalii despre separarea celor doi. Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a fost casatorita cu omul de afaceri Marcel Toader inainte ca acesta sa se casatoreasca cu solista de muzica…

- Mama omului de afaceri Marcel Toader a fost la o emisiune de televiziune, unde a oferit detalii despre mariajul fiului ei cu Maria Constantin. Omul de afaceri Marcel Toader trece, de cateva luni, printr-un scandal monstru de divorț cu interpreta de muzica populara Maria Constantin, despre care, de altfel,…

- Mama lui Marcel Toader a venit alaturi de fiul ei la emisiunea "Xtra Night Show". Femeia a vorbit, cu lacrimi in ochi despre situatia fiului ei, afirmand ca nu a vazut din partea Mariei iubire pentru fiul ei.

- Marcel Toader și mama lui au venit pentru prima data in platoul "Xtra Night Show" și a vorbit despre divorțurile fiului sau. Femeia a povestit și cum a decurs desparțirea afaceristului de Gabriela Cristea.

- Marcel Toader a avut parte de momentul adevarului, pentru ca de la laboratorul de specialitate au venit analizele ADN care aratau, in mod stiintific, daca sotia lui l-a inselat, asa cum el sustine.

- Oana Lis și-a fotografiat soțul intr-o ipostaza halucinanta, alaturi de un personaj care o infațișa pe „doamna cu coasa”. Viorel Lis, care formeaza un cuplu cu Oana Lis , este unul dintre foștii primari ai Capitalei. Ex-edilul, care a cunoscut-o pe partenera lui de viața in urma cu foarte mulți ani…

- Reacția lui Marcel Toader dupa ce mama lui a fost dusa de urgența la spital. Afaceristul a postat pe contul de socializare un mesaj, in care le da prietenilor virtuali un sfat. Marcel Toader a postat un mesaj despre demnitate. Fostul soț al Gabrielei Cristea se afla in plin proces de divorț cu Maria…