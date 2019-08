Stiri pe aceeasi tema

- Azi, Marcel Toader s-a stins din viața la numai 56 de ani. Afaceristul a facut infarct, iar manevrele de resuscitare ale medicilor, desfașurate pe parcursul a 45 de minute nu l-au putut salva pe afacerist.

- Marcel Toader se afla la masa cu avocatul sau in momentul in care a incetat din viața. Omul de afaceri a murit sambata, 3 august, in urma unui infarct. In momentul in care a murit, omul de afaceri, in varsta de 56 de ani, se afla la avocatul sau, potrivit spynews.ro. Marcel Toader a facut infarct in…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anuntat, miercuri, ca propune un nou mecanism de poprire, poprirea electronica, pentru a automatiza infiintarea si ridicarea acestora de catre organele fiscale. Masura este propusa pentru ”automatizarea infiintarii si ridicarii popririlor…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a anuntat, miercuri, ca propune un nou mecanism de poprire, poprirea electronica, pentru a automatiza infiintarea si ridicarea acestora de catre organele fiscale. Masura este propusa pentru "automatizarea infiintarii si ridicarii popririlor…

- O parte dintre clientii ING intampina, duminica, probleme asociate tranzactiilor efectuate prin intermediul Revolut de pe carduri Visa, ING primind spre procesare platile de doua ori, informeaza banca pe...

- Horoscop zilnic. Horoscopul zilei de 5 iulie 2019. Norocul nu este deloc de partea Balanțelor, care se confrunta cu probleme financiare, iar nativii Rac incearca sa manipuleze o persoana sa acționeze in interesul lor.

- Marcel Toader se afla la un pas de a fi executat silit. Fostul soț al Mariei Constantin are de recuperate de la prieteni 60.000 de euro pe care i-a imprumutat și trebuie sa-și paraseasca locuința, din cauza datoriilor.

- Marcel Toader se afla la un pas de a fi executat silit. Fostul soț al Mariei Constantin are de recuperate de la prieteni 60.000 de euro pe care i-a imprumutat și trebuie sa-și paraseasca locuința, din cauza datoriilor. Marcel Toader a povestit totul, in cadrul emisiunii de la Antena Stars. „Raurile…