Stiri pe aceeasi tema

- Moartea lui Marcel Toader a luat prin surprindere pe toata lumea din showbiz. Cea mai șocata avea sa fie chiar cea care i-a fost soție mulți ani, Gabriela Cristea."Nu-mi vine sa cred și știrea asta sper sa nu fie o gluma proasta, așa cum s-a mai intamplat in alte cazuri. Condoleanțe familiei!", …

- Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a reacționat dupa moartea fostului ei soț, omul de afaceri Marcel Toader. Gabriela Cristea a fost penultima din cele șase soții pe care le-a avut Marcel Toader. Dupa ce s-a aflat de moartea afaceristului, prezentatoarea de televiziune a facut declarații…

- Vestea ca Marcel Toader s-a stins din viața, in urma unui infarct la numai 56 de ani a cazut ca un fulger in showbizul romanesc. Reporterii spynews.ro au contactat-o pe fosta soție a afaceristului, Gabriela Cristea, iar aceasta a marturisit ca nu va veni la inmormangtare, caci acum are familia ei.

- Marcel Toader se afla la masa cu avocatul sau in momentul in care a incetat din viața. Omul de afaceri a murit sambata, 3 august, in urma unui infarct. In momentul in care a murit, omul de afaceri, in varsta de 56 de ani, se afla la avocatul sau, potrivit spynews.ro. Marcel Toader a facut infarct in…

- Marcel Toader a murit astazi, la varsta de 56 de ani. Fostul rugbist a suferit un infarct. Marcel Toader a suferit un infarct in timp ce se afla la masa impreuna cu cațiva prieteni, la Periș, inștiințeaza Antena 3. Ambulanța a ajuns rapid la fața locului, dar medicii nu au mai putut face nimic. ...

- Omul de afaceri Marcel Toader a murit. Acesta a incetat din viața la varsta de 56 de ani. Potrivit Antena 3, Marcel Toader a facut infarct. Omul de afaceri s-ar fi aflat la masa. Dupa ce s-a aflat ca acesta a incetat din viața, pe contul sau de socializare au aparut numeroase mesaje de condoleanțe.…

- Familia va anunta in zilele urmatoare detaliile privind depunerea scriitorului, cel mai probabil la capela cimitirului Straulesti II, unde ar urma sa aiba loc marti si inmormantarea. Decesul a survenit "in urma unui stop cardiac, dupa sase saptamani de cand era internat in spital dupa un infarct masiv.…

- Gheorghe Iova a murit sambata, la Spitalul Municipal din Capitala, unde era internat de șase saptamani in urma unui infarct depistat cu intarziere. In jurul orei 16.30 a fost declarat decesul, dupa ce medicii au incercat resuscitarea.Familia va anunța in zilele urmatoare detaliile privind…