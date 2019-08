Stiri pe aceeasi tema

- Maximilian Toader a avut prima reacție dupa moartea tatalui sau. Acesta a postat un mesaj cutremurator pe contul de sociaizare, in care le-a mulțumit tuturor pentru mesajele de incurajare pe care i le-au transmis. De asemenea, fiul lui Marcel Toader a dat detalii despre inmormantare. „Voi incepe prin…

- Este o zi dureroasa pentru toți cei care l-au cunoscut pe Marcel Toader! Regretatul afacerist a murit la numai 56 de ani, in urma unui infarct iar cine vrea sa-și ia ramas bun de la el o poate face astazi, la capela Bellu din Capitala.

- Solistul Johnny Sandulescu se afla langa Marcel Toader, in momentul in care omul de afaceri in varsta de 56 de ani a suferit un infarct. Acesta a declarat ca nu poate sa-și revina din șoc dupa decesul brusc al prietenului sau. "Doamne, este groaznic ce s-a intamplat. Nu pot sa imi revin. Venisem la…

- Marcel Toader se afla la masa cu avocatul sau in momentul in care a incetat din viața. Omul de afaceri a murit sambata, 3 august, in urma unui infarct. In momentul in care a murit, omul de afaceri, in varsta de 56 de ani, se afla la avocatul sau, potrivit spynews.ro. Marcel Toader a facut infarct in…

- Trupul neinsuflețit al lui Marcel Ionel Lepa, barbatul care a ucis un polițist in Timiș, in urma cu aproape doua saptamani, a fost predat familiei pentru inmormantare. Apropiații acestuia au marturisit, insa, ca preotul a refuzat sa primeasca in capela sicriul cu ramașițele acestuia.

- La fix o saptamana de la inmormantarea polițistului Cristian Amariei, ucigașul acestuia, Ionel Marcel Lepa, urmeaza sa fie, la randul lui, condus pe ultimul drum. Pana atunci, insa, rudele acestuia s-au lovit de o problema foarte neplacuta.

- Marcel Toader (56 de ani) este, fara indoiala, un cuceritor veritabil! Fostul rugbyst a avut sase neveste, insa la aproape un an si jumatate de la despartirea de Maria Constantin, ultima sa sotie, celebrul barbat pare ca a renuntat la statutul de „Don Juan”.

- Soția, cei doi copii ramași orfani de tata, intreaga familie, prietenii și colegii iși iau adio de la polițistul Cristian Amariei, ucis in misiune, langa Timisoara. Sicriul cu trupul neinsuflețit a fost depus inca de luni la capela cimitirului din Recaș și sute de oameni au venit sa-și ia ramas bun…