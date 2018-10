Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Balaci s-a stins pe 21 octombrie, chiar in ziua in care Marcel Raducau implineste 64 de ani. Fostul jucator al Borussiei Dortmund a povestit cum a primit trista veste. Se pregatea de un interviu, iar stirea l-a dat peste cap.

- Fostul component al Craiovei Maxima, Emil Sandoi, a fost devastat de moartea bunului sau prieten, Ilie Balaci. Aflat pe banca tehnica a celor de la FC Argeș, Emil Sandoi a început sa plânga în hohote în timpul minutului de

- Este o zi neagra in fotbalul din Romania, iar derby-ul Craiova – FCSB, care era programat pentru seara aceasta nu se amana. Președintele celor din Craiova a confirmat aceasta decizie, care a fost luata dupa ce s-a aflat despre moartea fulgeratoare a legendei din Banie. Citește și: Lorena Balaci, ingenuncheata…

- Emil Sandoi, antrenorul lui FC Argeș, a aflat de decesul lui Ilie Balaci chiar in timpul partidei din Liga a 2-a contra celor de la Farul Constanța. Tehnicianul argeșenilor in varsta de 53 de ani a fost surprins de camerele celor de la TV Telekom Sport, izbucnind in plans pe banca de rezerve la auzul…

- Fotbalul romanesc este lovit de o mare pierdere. Ilie Balaci, marele fotbalist al Craiovei Maxima, a murit azi, din cauza unui stop cardio-respirator. Sorin Cartu, unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Ilie Balaci, a povestit printre lacrimi care au fost ultimele clipe de viața ale fostului fotbalist.…

- Oficialii de la Universitatea Craiova, echipa alaturi de care Ilie Balaci a caștigat trei titluri pe vremea cand era jucator, au transmis un mesaj in memoria acestuia. Postarea emoționanta facuta pe pagina oficiala de Facebook a clubului de fotbal a venit la scurt timp dupa ce s-a aflat de moartea lui.…

