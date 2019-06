Stiri pe aceeasi tema

- In urma operatiilor pe care le-a facut Matteo Politi, denumit "medicul cu opt clase", au iesit la iveala nereguli. Una dintre paciente a avut insa, o problema in adevaratul sens al cuvantului. Vineri seara, la "Rai Da Buni", Matteo Politi si Adriana Bahmuteanu au stat fata in fata, iar spiritele s-au…

- Nicole Cherry si iubitul ei formeaza un cuplu sudat, sunt alaturi unul de celalalt si, mai nou, locuiesc impreuna! Invitata in platoul emisiunii "Rai Da Buni", Ciresica a facut marele anunt cu zambetul pe buze.

- Carmen de la Salciua traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. E iubita de omul pe care-l iubește, iar in cariera totul ii merge struna. Iar Cosmin Isaila e tare atent și grijuliu cu ea. In plus, nu uita niciodata sa o faca sa zambeasca. Asa a facut și zilele trecute cand a surprins-o…

- Doar pentru ca te casatorești, asta nu inseamna ca nu ai cum sa mergi sa votezi! Dovada vie sunt invitații de la o nunta din Falticeni. In frunte cu mirele și mireasa, tot alaiul a mers direct la secția de votare, unde au facut un spectacol inedit.

- Romania a ajuns din nou vedeta planetei, devenind, in opinia unora, o tinta sigura, dupa ce armata SUA a anuntat cu surle si trambite ca va "planta" la noi un sistem antiracheta, iritand Rusia.

- Astazi este o femeie puternica, dar in trecut a intampinat multe greutati. Acum cand se gandeste, isi da seama ca nimic nu se compara cu perioada in care a luptat pentru fetita ei. Laurette a povestit toul despre acest episod, la "Rai Da Buni".

- Noaptea tarziu, suna telefonul. Soția ridica receptorul: – Scumpo, sunt eu. Vin acasa. Nu am intarziat prea mult, nu-i așa? – Nu, scumpule. – Dar pot sa vin cu 7-8 prieteni? – Desigur, scumpule. – Mai stam, mai vorbim și noi … – Da, scumpule. Va pregatesc rapid niște sandwichuri, o gustare, ceva … Soțul…