Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Marcel Lepa, ucigasul politistului Cristian Amariei, s-a spanzurat cu un cearsaf, in Penitenciarul “Popa Sapca” din Timisoara. Medicii au incercat fara succes sa-l resusciteze. Cauzele producerii decesului sunt cercetate de Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara. De asemenea, la penitenciar…

- Ionel Marcel Lepa, criminalul politistului din Recas, judetul Timis, a murit! Barbatul a fost gasit spanzurat luni dimineața in celula, iar medicii chemați la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva, constatand decesul acestuia. Ionel Marcel Lepa, barbatul care l-a impuscat mortal pe…

- Ionel Marcel Lepa, ucigașul polițistului de 43 de ani Cristian Amariei, a parasit penitenciarul Timișoara, vineri dimineața. De cand a fost prins, pana ieri, cand a fost mutat in detenție, barbatul a stat in spital.

- Ionel Marcel Lepa, barbatul acuzat ca l-a ucis pe politistul Cristian Amariei, a fost externat joi dimineata din Spitalul Municipal, acolo unde a fost internat pentru o operatie de extragere a celor doua gloante care l-au nimerit in timpul operatiunii initiale de capturare.

- Ionel Marcel Lepa, barbatul acuzat ca l-a ucis pe politistul Cristian Amariei, a fost externat joi dimineata din Spitalul Municipal, acolo unde a fost internat pentru o operatie de extragere a celor doua gloante care l-au nimerit in timpul operatiunii initiale de capturare.

- Ionel Marcel Lepa, barbatul acuzat ca l-a ucis pe politistul Cristian Amariei, a fost externat joi dimineata din Spitalul Municipal, acolo unde a fost internat pentru o operatie de extragere a celor doua gloante care l-au nimerit in timpul operatiunii initiale de capturare.

- Seful Politiei Romane, Ioan Buda, a sosit, luni seara, in judetul Timis si s-a oprit direct in orasul Recas, unde este cautat ucigasul politistului Cristian Amariei, care a fost impuscat in timpul unei misiuni, duminica. "Am venit sa ii sprijinim pe colegi, suntem o echipa complexa si de la Bucuresti,…

- Barbatul care a impuscat mortaul un politist aflat in misiune, in localitatea Izvin din judetul Timis, a fost si el ranit in zona umarului de un alt politist. Agresorul de numeste Ionel Marcel Lepa si este cautat pentru talharie, relateaza News.ro.Citește și: Primele imagini de la asasinatul…