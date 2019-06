Stiri pe aceeasi tema

- Criminalul Ionel Marcel Lepa, care l-a ucis pe politistul Cristian Amariei din Timiș, a fost arestat pentru 30 de zile in dosarul crimei. El a facut declarații uimitoare in fața magistraților.

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timis l-au audiat, vineri, pe Ionel Marcel Lepa, barbatul care l-a impuscat mortal pe politistul Cristian The post Marcel Lepa a spus totul in fața procurorilor: De ce l-a omorat pe Cristian Amariei appeared first on Renasterea banateana .

- Ucigașul polițistului Amariei a fost externat si introdus in penitenciar. Ionel Marcel Lepa, barbatul care l-a impușcat mortal pe polițistul Cristian Amariei, a fost externat, joi, din Spitalul Municipal Timișoara și introdus in penitenciar, unde are de ispasit o condamnare mai veche, pentru tentativa…

- Medicii de la Spitalul Municipal Timișoara care l-au tratat pe Ionel Marcel Lepa au decis ca pacientul, ucigașul lui Cristian Amariei e in stare sa suporte ... The post Ionel Marcel Lepa, asasinul polițistului, a fost externat. Criminalul a intrat in greva foamei (video) appeared first on Renasterea…

- Cei 15 luptatori SIAS veniți in Timiș pentru a-l prinde pe Ionel Marcel Lepa au dorit sa treaca pe la capela pentru a-i raporta lui Cristian Amariei ca ... The post Luptatorii SIAS care l-au prins pe criminalul polițistului nu au parasit Timișul inainte de a trece pe la Cristi pentru a-i spune ca și-au…

- Luptatorii SIAS care l-au prins, sambata, pe ucigașul polițistului Cristian Amariei i-au adus un omagiu, inainte de plecarea spre București. Ei au ajuns la capataiul colegului lor cu 100 de flori albe, facute cadou de doi vanzatori de flori din Timișoara. Dialogul dintre polițiști și cei doi timișoreni…

- Șeful Poliției Romane, chestorul Ioan Buda, a venit luni seara la Timișoara și apoi a mers la Recaș, unde a fost instalat cartierul general al polițiștilor care il cauta pe Ionel Marcel Lepa, barbatul care l-a impușcat mortal pe agentul Cristian Amariei. Individul, urmarit internațional pentru talharie,…

- Polițistul impușcat mortal la datorie, de un urmarit internațional, avea 43 de ani. Cristian Amariei a fost lovit de gloanțele unui individ urmarit internațional pentru talharie și a suferit rani in zona gatului și a pieptului. Medicii de pe ambulanța au incercat sa-i salveze viața, dar nu au reușit.…