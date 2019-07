Marcel Ciolacu vrea desființarea comisiei Iordache. Ce se întâmplă cu Codurile penale ”Am luat act ieri (luni-n.r) de decizia CCR. Mai mult ca sigur, am anunțat deja ca o sa avem o noua abordare. In primul rand, o sa propun colegilor mei desființarea comisiei Iordache sau comisia speciala care s-a ocupat de modificarile de justiție, a codurilor penale, a codurilor de procedura penala. Ele o sa intre intr-un parcurs parlamentar normal. In primul rand la Senat, ca și prima Camera sesizata, in Comisiile juridice. Se pare ca funcționalitatea comisiei speciale nu a fost cea dorita, dimpotriva ea a avut un impact public negativ și asupra partidului pe care il reprezint, dar și asupra… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

