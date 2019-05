Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu este propunerea PSD pentru funcția de președinte al Camerei Deputaților. La ieșire din ședința CEX, marți seara, Ciolacu a facut o dezvaluire enigmatica.”Nu am discutat cu colegii de la Pro Romania. Ma bazez pe voturile de la PSD și ALDE. Maine avem procedura, avem votul. Am…

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, a declarat marti ca propunerea pentru functia de presedinte al Camerei Deputatilor din partea social-democratilor este Marcel Ciolacu, aceasta urmand sa fie...

- Ședința conducerii PSD in care liderii au pus pe masa propuneri privind strategia partidului dupa eșecul de la europarlamentare și dupa incarcerarea lui Liviu Dragnea s-a incheiat. Social-democrații strang randurile in jurul premierului Viorica Dancila care ii are alaturi pe miniștrii dar și lideri…

- Potrivit Antena 3, Marcel Ciolacu este propunerea social-democratilor pentru ocuparea postului vacantat de Liviu Dragnea la sefia Camera Deputatilor. Astfel, PSD exclude ideea unei colaborari cu Victor Ponta si Pro Romania.

- Apar primele informații privind propunerea Pro Romania pentru șefia Camerei Deputaților. Partidul lui Victor Ponta ar fi decis sa il susțina pe fostul ministru al Sanatații Nicolae Banicioiu pentru a ocupa funcția deținuta de Liviu Dragnea la șefia Camerei Deputaților.Surse citate de Romania…

- Liderii PSD au stabilit, marți, in Parlament, la discuțiile din BPN, persoana pe care o vor susține sa conduca interimar Camera Deputaților, dupa condamnarea lui Liviu Dragnea.PSD o susține ca Carmen Mihalcescu interimar, au spus surse din conducerea PSD. Mihalcescu este in prezent…

- Prima funcție pusa la bataie dupa condamnarea lui Liviu Dragnea este cea de președinte al Camerei Deputaților. PSD ia în calcul ca postul vacant sa fie ocupat de Marcel Ciolacu sau Florin Iordache, în timp ce liberalii o vor pe Raluca Turcan în aceasta funcție. USR…

- Anca Alexandrescu, consilierul onorific al premierului Viorica Dancila, pleaca din Guvern, au precizat pentru Libertatea surse politice. Interesant este ca aceasta a insotit-o, miercuri si joi, pe sefa Executivului, in vizita oficiala din Polonia. De-a lungul timpului, s-a spus ca aceasta este apropiata…