Marcel Ciolacu: Suntem CAMPIONII regiunii Sud-Est! PSD, veste bună la Buzău ”Am considerat mereu ca buzoienii merita mai mult și ca au dreptul sa traiasca intr-un județ european. Pentru a ne atinge acest obiectiv, am promis un mandat al marilor proiecte, impreuna cu primarii și toți colegii din administrația publica locala. Faptele demonstreaza ca in ultimii ani județul Buzau a cunoscut cea mai buna perioada de dezvoltare de dupa Revoluție, atat la oraș, cat mai ales in mediul rural. Suntem campioni la atragerea fondurilor europene și guvernamentale pe regiunea Sud-Est. Suntem campioni la atragerea fondurilor europene și guvernamentale pe regiunea Sud-Est. Avem proiecte finalizate, in derulare sau contractate care insumeaza peste… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom lanseaza a doua ediție a competiției ”RO SMART in Țara lui Andrei” prin care se pot obține finanțari de pana la 45.000 de euro pe proiect, valoarea totala a premiilor din cadrul competiției fiind de 500.000 de euro. In cadrul competiției pot fi inscrise proiecte bazate pe tehnologie și digitalizare…

- Bugetul Primariei Capitalei pentru anul 2019: peste 370 de milioane de euro pentru infrastructura, modernizarea transportului in comun si reabilitarea arterelor, 85 de milioane de euro pentru domeniul sanatatii, 38 de milioane de euro pentru consolidari, 128 de milioane de euro pentru asistenta sociala,…

- Banii de la Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice reprezinta un ajutor important pentru dezvoltarea municipiului Alba Iulia și au fost alocați pe mai multe paliere, de exemplu: pentru Educație (reabilitarea școlii ”Liviu Rebreanu”, reabilitarea și extinderea cladirii Colegiului…

- Luni, 11 martie 2019, au fost semnate sase contracte de finantare din fonduri europene, care vizeaza imbunatațirea accesului populației din judet la serviciile de sanatate, de transport si cele sociale. Valoarea totala a acestor proiecte este de peste 210 milioane de lei. Unul dintre proiecte are in…

- BUGETUL DE STAT PE 2019 – BUGETUL TUTUROR ROMANILOR Bazat pe 4 prioritați, in ordinea urmatoare: Investiții (+15,4 miliarde lei); Educație (+9,8 miliarde lei); Sanatate (+6 miliarde lei); Transporturi (+6 miliarde lei). Creștem salariul minim cu 10%, iar salariul mediu NET pe economie va ajunge la805…

- Europarlamentarul PSD Claudia Țapardel susține ca presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, blocheaza bugetul de stat pe anul in curs.Citește și: Scandalul pentru postul de procuror european ajunge la Bruxelles: europarlamentarul Siegfried Mureșan ii cere explicații Vioricai Dancila Potrivit…

- Președintele PSD Botoșani Doina Federovici a anunțat astazi ca parlamentarii social-democrați botoșaneni au votat in Plenul reunit al Parlamentului, Proiectul legii Bugetului de Stat și Proiectul Legii Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat pe anul 2019.

- Bugetul pe anul 2019 este construit pe patru mari prioritați: Sanatate, Educație, Investiții și Transporturi In fiecare an apar ”specialiști economici” in preajma dezbaterii și adoptarii bugetului și prevestesc dezastrul bugetar al Romaniei. Au trecut peste doi ani de guvernare social-democrata…