- Ședința conducerii PSD in care liderii au pus pe masa propuneri privind strategia partidului dupa eșecul de la europarlamentare și dupa incarcerarea lui Liviu Dragnea s-a incheiat. Social-democrații strang randurile in jurul premierului Viorica Dancila care ii are alaturi pe miniștrii dar și lideri…

- Potrivit Antena 3, Marcel Ciolacu este propunerea social-democratilor pentru ocuparea postului vacantat de Liviu Dragnea la sefia Camera Deputatilor. Astfel, PSD exclude ideea unei colaborari cu Victor Ponta si Pro Romania.

- Social-democratul Marcel Ciolacu, chestor al Camerei Deputatilor, a declarat, marti, ca nu s-a primit înca de la ICCJ motivarea deciziei în cazul lui Liviu Dragnea si, ca urmare, nu poate fi vacantat mandatul de parlamentar al acestuia, transmite Agerpres."Problema e ca nu avem…

- Marți se va declanșa procedura de vacantare a postului deținut pana luni de Liviu Dragnea, pentru ca, apoi, partidele sa inceapa negocieri pentru susținerea candidaților pe care ii vor propune. PSD revendica funcția ca aparținandu-i de drept, dupa caștigarea alegerilor parlamentare din 2016. ”Președinția…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat, marti, faptul ca Viorica Dancila nu a fost invitata la summit-ul UE de la Sibiu, care se va desfasura pe 9 mai. El l-a criticat pe presedintele Klaus Iohannis din aceasta cauza. "Este lipsa de buna-crestere in primul rand. In al doilea rand, lipsa de…

- Gheorghe Stan, propus de PSD pentru functia de judecator la Curtea Constitutionala (CCR) din partea Camerei Deputatilor, a fost audiat, marti dimineata, in Comisia juridica. Presedintele comisiei, Nicusor Halici (PSD), a permis doar cateva intrebari din partea membrilor comisiei.

- Tudorel Toader a anunțat ca merge la Guvern și va prezenta demisia din funcția de ministru al Justiției, urmand ca premierul Viorica Dancila sa ia o decizie."Merg la Guvern și ii prezint doamnei prim-ministru demisia din funcția de ministru al Justiției. Domnia sa va decide ce face cu aceasta…

