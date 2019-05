MARCEL CIOLACU, prietenul lui HAYSSAM

Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a fost unul dintre oamenii de incredere ai lui Liviu Dragnea, cu care obisnuia sa mearga la pescuit. A fost numit vicepremier in Guvernul Tudose tocmai pentru a-i transmite lui Dragnea in timp real toate miscarile din Guvern. Insa Ciolacu a trecut in barca lui Mihai Tudose. In tinerete,…

- PSD pastreaza șefia Camerei Deputaților, ramasa vacanta dupa condamnarea lui Liviu Dragnea. Marcel Ciolacu, candidatul PSD, a primit cele mai multe voturi - 172. Raluca Turcan (susținuta de PNL, USR și PMP) a primit 100 de voturi, iar Kelemen Hunor (UDMR) - 20 de voturi.

- PSD are cel mai numeros grup și il susține pe Marcel Ciolacu pentru șefia Camerei Deputaților. Ciolacu este deputat, lider PSD Buzau si fost vicepremier. Ciolacu a facut parte din gruparea pucistilor care a cerut demisia lui Liviu Dragnea din PSD. ALDE a anunțat ca o sa voteze tot cu Ciolacu. Parlamentarii…

- Ședința conducerii PSD in care liderii au pus pe masa propuneri privind strategia partidului dupa eșecul de la europarlamentare și dupa incarcerarea lui Liviu Dragnea s-a incheiat. Social-democrații strang randurile in jurul premierului Viorica Dancila care ii are alaturi pe miniștrii dar și lideri…

- PSD se reuneste, marti, de la 11.00, in sedinta Biroului Permanent National, care preceda sedinta mare a conducerii partidului, Comitetul Executiv National, convocat la ora 18.00. Social-democratii decid ce se intampla cu postul de presedinte al Camerei Deputatilor, si incep curatenia in partid, prin…