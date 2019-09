Marcel Ciolacu: Moţiunea nu trece. Să strângi semnături e mai uşor decât să convingi parlamentari să fie în sală şi să voteze "Motiunea nu trece! In urmatoarele zile vom asista cum opozitia formata din cinci partide se va stradui sa treaca o motiune de cenzura. Ca de obicei, nu au niciun program de guvernare, nici macar o schita, un minim proiect in situatia (putin probabila) in care vor ajunge la guvern. Stie cineva care e propunerea lor de prim-ministru?! Nu! Tot ce vor e sa darame si atat! Imi este greu sa inteleg cum vor decurge intalnirile intre: Orban, Barna, Ponta, Tomac si Hunor, oameni cu viziuni diferite, unii de stanga, altii de dreapta, fara niciun program de guvernare. Fara niciun plan", a scris Marcel… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

