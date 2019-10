Stiri pe aceeasi tema

- Birourile reunite ale Camerei Deputaților și Senatului se vor reuni, marți, de la ora 18.30, sa stabileasca un calendar pentru moțiunea de cenzura. Aceasta va fi citita intr-un plen reunit, de la ora 19.00, a anunțat președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu.Partidele de opoziție au…

- Partidele de opoziție au depus moțiunea de cenzura la Parlament, a anunțat lider deputaților PNL Raluca Turcan. Aceasta a precizat ca moțiunea a fost semnata de 237 de aleși, printre care și patru de la PSD.Lista semnatarilor: …

- Partidele de opoziție au depus, marți, moțiunea de cenzura la Parlament. Raluca Turcan a spus ca moțiunea a fost semnata și de patru membri de la PSD. „Am depus moțiunea de cenzura ca sa reconstruim Romania. Guvernul Dancila trebuie sa plece de urgența. Aceasta moțiune e semnata de 237 de…

- Motiunea de cenzura semnata de politicieni din toate partidele de Opozitie va fi depusa depusa marti. Pentru caderea Guvernului Dancila sunt necesare 233 de voturi, Ludovic Orban anuntand ca motiunea are pana in prezent 237 de semnaturi. „Motiunea va fi depusa de liderii grupurilor parlamentare care…

- Partidele din opoziție, in frunte cu PNL au ajuns la o concluzie privind calendarul moțiunii de cenzura. In zona de opoziție aproape s-a batut in cuie ca data depunerii moțiunii sa fie 30 septembrie.Citește și: Miron Mitrea explica ce rol joaca in echipa Vioricai Dancila: Eu am incredere ca…

- Parlamentarii USR le solicita grupurilor Pro Romania si ALDE sa-si exprime in mod "clar" pozitia cu privire la motiunea de cenzura si ii invita pe reprezentantii acestora la o discutie. Anuntul a fost facut de liderul deputatilor USR, Stelian Ion. "Am observat ca se taraganeaza foarte mult niste decizii…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera, la scurt timp dupa ieșirea publica a președintelui Klaus Iohannis, ca schimbarea Guvernului Dancila in urma unei motiuni de cenzura este posibila, dar nu este o certitudine, deoarece in Parlament „oricand pot aparea surprize”. In plus, el anunța ca moțiunea…

- Liderul deputatilor liberali, Raluca Turcan, considera ca partidele care vor sa se delimiteze in mod real de PSD trebuie sa sustina motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila."Singura delimitare autentica de PSD este sustinerea motiunii de cenzura! Ca oamenii sa creada proaspata lepadare…