Marcel Ciolacu: Lupta politică a înfierbântat din nou mințile unora "Vreau ca Parlamentul sa ramana, pe cat posibil, cat mai departe de lupta politica care pare ca a infierbantat din nou mințile unora in aceste zile. In noua sesiune care a inceput astazi, singura mea lupta va fi pentru stabilitate și dialog. Iar bataliile pentru funcții și putere sa se poarte in alta parte. Aici vreau sa facem legile necesare pe care oamenii le așteapta de la noi in sanatate, educație, infrastructura sau pentru creșterea salariilor și pensiilor", transmite Marcel Ciolacu pe pagina sa de Facebook. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

