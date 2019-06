Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, s-a plans in sedinta CEX de vineri ca presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, l-a injurat pe holurile sediului PSD. In replica, Ciolacu l-a intrebat, direct, in sedinta, daca vrea bataie, conform Adevarul.ro.Declarații spumoase facute de președintele…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, s-a plans in sedinta CEX de vineri ca presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, l-a injurat pe holurile sediului PSD. In replica, Ciolacu l-a intrebat, direct, in sedinta, daca vrea bataie. Marcel Ciolacu si Marian Oprisan sunt in tabere diferite. Liderul…

- Social-democratii se reunesc, luni, in prima sedinta a Biroului Permanent National, la sediul central din Aleea Kiseleff, care s-a aflat in proces de reparatii. Partidul aflat la guvernare are de rezolvat mai multe probleme: sa gaseasca un inlocuitor pentru Titus Corlatean, respins de presedintele Iohannis,…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, s-a plans in sedinta CEX de vineri ca presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, l-a injurat pe holurile sediului PSD. In replica, Ciolacu l-a intrebat, direct, in sedinta, daca vrea bataie. Marcel Ciolacu si Marian Oprisan sunt in tabere diferite. Liderul…

- Greii PSD și-au aruncat cuvinte grele la ședința CEX din Baneasa, dar și pe grupurile interne de comunicare, titreaza o televiziune de știri.Scandalul ar fi inceput dupa ce Viorica Dancila a spus ca vrea Congres rapid si Paul Stanescu a demisionat din funcția de președinte executiv PSD, potrivit…

- Social-democratul Marcel Ciolacu a fost ales, miercuri, de plenul Camerei Deputatilor in functia de presedinte al acestui for, conform unor surse parlamentare. El a obtinut 172 de voturi „pentru”. Votul a fost secret cu buletine. Vom reveni cu informații! Camera Deputatilor a vacantat, miercuri, locul…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a iesit marti de la sedinta BPN a partidului cu un mesaj extrem de dur: in PSD inceteaza orice discutie despre justitie, cel care a pierdut a fost "PSDragnea", cei care au probleme cu Justitia nu mai au...

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat, marti, ca PSD a pierdut alegerile din cauza actiunilor lui Liviu Dragnea, ca partidul nu trebuie sa cedeze guvernarea pana la alegerile parlamentare din 2020 si ca PSD arata „mai frumos” fara Dragnea,