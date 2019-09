Marcel Ciolacu intră pe tușă în războiul din Parlament Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu (PSD), a transmis luni, in debutul sesiunii parlamentare de toamna, ca iși dorește ca Parlamentul sa fie ocolit de razboaiele politice pentru funcții și putere. „Vreau ca Parlamentul sa ramana, pe cat posibil, cat mai departe de lupta politica care pare ca a infierbantat din nou mințile unora in aceste zile. In noua sesiune care a inceput astazi, singura mea lupta va fi pentru stabilitate și dialog. Iar bataliile pentru funcții și putere sa se poarte in alta parte. Aici vreau sa facem legile necesare pe care oamenii le așteapta de la noi… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

