- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a avut joi, 20 iunie a.c., o intrevedere cu presedintele Republicii Arabe Egipt, Abdel Fattah el-Sisi, aflat intr-o vizita oficiala in Romania. Demnitarul roman a evidențiat relația traditionala de prietenie dintre cele doua tari, amintind ca in acest…

- ''Am fost onorat sa il am astazi oaspete in Parlamentul Romaniei pe E.S domnul Abdel Fattah El-Sisi, președintele Republicii Arabe Egipt. Romania este unul dintre prietenii tradiționali ai Egiptului, de care ne leaga peste 110 ani de relații diplomatice. Imi doresc sa ducem aceasta cooperare la un…

- Premierul Viorica Dancila a avut vineri o intrevedere cu ambasadorul Republicii Federale Germania, Cord Meier-Klodt, discutiile vizand relatiile germano-romane si importanta minoritatii germane din Romania si a comunitatii romanesti din Germania. Potrivit unui comunicat al Guvernului transmis…

- Daniel Constantin este propunerea PRO Romania pentru functia de chestor al Camerei Deputatilor, ramasa vacanta in urma alegerii lui Marcel Ciolacu in functia de presedinte al forului legislativ, a declarat, luni, presedintele partidului, Victor Ponta.

- Ambasada Statului Palestina saluta decizia domnului Liviu Dragnea potrivit caruia guvernul Romaniei nu va muta ambasada Romaniei de la Tel Aviv, la Ierusalim Luni, 13 mai, 2019, Excelenta Sa, domnul Fuad Kokaly, ambasador extraordinar si plenipotentiar al Statului Palestina la Bucuresti a avut o intrevedere…

- Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor și Societații Informaționale, participa astazi, 6 mai 2019, la Tel Aviv, Statul Israel, in calitate de invitat special, la conferinta de nivel inalt cu tema „Cooperarea UE-Israel in domeniul securitații cibernetice in contextul economiei digitale”, organizata…

- Ministrul apararii nationale, Gabriel Les, a avut joi, 18 aprilie, la sediul M.Ap.N., o intalnire oficiala cu directorul Centrului Satelitar al Uniunii Europene EU SATCEN , Pascal Legai.Discutiile au fost axate, cu precadere, pe subiecte de actualitate din domeniul apararii si pe posibilitati de cooperare…

- Emigrarea forței de munca este un subect de interes pentru Romania la reuniunea ECOFIN a miniștrilor de finanțe din UE care are loc la București, a declarat vineri ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici, conform Mediafax.„Pentru doua zile capitala Romaniei devine capitala financiara a Europei.…