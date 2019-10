Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Tudose și Marian Neacșu sunt așteptați sa revina în PSD. Marcel Ciolacu a declarat ca, în opinia sa, usa PSD este deschisa pentru cei doi colegi care au plecat în Pro România, la Victor Ponta.

- ALDE a decis sa voteze moțiunea de cenzura inițiata de PNL, a anunțat luni, la finalul Biroul Politic Executiv, președintele Calin Popescu Tariceanu. Acesta a precizat ca 20 de parlamentari ALDE vor semna moțiunea.”Cu puțin timp în urma s-a încheiat ședința ALDE, în care…

- Viorica Dancila a anunțat in final ca PSD ramane la guvernare și le-a oferit un loc in randurile social-democraților tuturor celor din ALDE și Pro Romania care nu sunt de acord cu deciziile luate in partidele lor. Totuși, au existat și voci care au insistat ca pentru PSD ar fi un calcul politic…

- ALDE a decis, luni, ca partidul sa iasa de la guvernare. Anunțul a fost facut de președintele partidului, Calin Popescu Tariceanu, care a spus, intrebat fiind cum vor proceda parlamentarii ALDE la motiunea de cenzura, ca ALDE va actiona ca un partid de opozitie si va vota impotriva Guvernului. De asemenea,…

- De asemenea, ședința de plen a Camerei Deputaților va avea loc incepand cu ora 14.00, pentru aprobarea ordinii de zi și a programului sesiunii extraordinare. Pe de alta parte, le sugerez colegilor din opoziție ca, din respect pentru cetațeni și pentru aceasta instituție, sa iși faca mai bine temele…

- Traian Basescu a comentat informatiile potrivit carora Calin Popescu-Tariceanu, liderul partidului de guvernamant ALDE, ar schimba taberele pentru o alianta cu formatiunea din opozitie condusa de Victor Ponta, Pro Romania. Fostul presedinte considera ca o astfel de mutare reprezinta un joc politic al…

- In februarie 2017, Directia Nationala Anticoruptie l-a acuzat pe fostul edil al orașului Focșani, Gabriel Bacinschi (PSD), de comiterea infractiunii de abuz in serviciu.Citește și:Mihai Tudose: Un membru Pro Romania care ar accepta sa intre in Guvernul Dancila ar trebui sa-și faca un consult…

- Fostul premier Mihai Tudose spune ca membrii Pro Romania care vor intrarea la guvernare cu actualul premier ar trebui sa-și faca un „consult la cap” și zice ca-i este mila de PSD ca a ajuns sa aiba un...