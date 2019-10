Marcel Ciolacu, despre votarea Guvernului Orban: PSD nu va participa la formarea cvorumului

Jukebox lanseaza „Masti de portelan”

Jukebox lanseaza „Masti de portelan”, o poveste muzicala produsa in studiourile EpiQ si compusa de Andy Platon, despre trecutul care ramane adanc intiparit in fiecare dintre noi. O privire inapoi in timp poate readuce mii de sentimente, poate “impietri” prezentul, pentru ca tot ce conteaza sunt sentimentele declansate… [citeste mai departe]