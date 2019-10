Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a propus tuturor partidelor un pact pentru bunastarea partidelor politice. Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, susține ca PSD a secatuit trei ani de zile Romania și au pactul lor propriu pentru bunastarea pilelor politice și beizadelelor.Citește și: Radu…

- Reactia vine dupa ce premierul Viorica Dancila a anuntat vineri ca PSD a decis schimbarea Anei Birchall de la Ministerul Justitiei judecatoarea Dana Garbovan. „(...) propunerea de Guvern catre Presedintele Romaniei a numirii in functia de ministru al justitiei a unui magistrat in functie, judecator…

- „Tudorel Toader trebuia sa spuna de atunci adevarul despre OUG privind amnistia și grațierea! Acum e tardiv! Intre timp a fost sacrificat și nici macar ca erou”, a transmis, joi, Alina Gorghiu. „Stingerea subiectului nu e pentru ca cere Opoziția sau pentru ca se respecta astfel rezultatul…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a anunțat ca va convoca Biroul Permanent al Camerei pentru luni, pentru a stabili programul de lucru, avand in vedere cererea depusa de Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați Romania, Partidul Mișcarea Populara și PRO Romania privind sesiunea extraordinara.…

- O sesiune extraordinara a Camerei Deputaților va avea loc in perioada 26-30 august 2019 iar luni va fi convocat Biroul Permanent al Camerei pentru stabilirea programului de lucru. Acesta va fi apoi supus dezbaterii, in plen. Ședința de plen a Camerei Deputaților va avea loc incepand cu ora 14.00, pentru…

- ​Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, da vina, din nou, pe Comisia Iordache, pentru dezastrul din actele normative privind sistemul judiciar. Totul într-o postare pe Facebook, cu titlul „despre „realizarile” Comisiei speciale”. Fostul ministru susține ca,…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, lanseaza un atac fara precedent la adresa liderului USR, Dan Barna. Ponta susține ca Dan Barna se considera ”virgin” in politica, dar a facut bani frumoși fiind secretar de stat in Guvern, in timp ce Dacian Cioloș, care se recomanda a fi tot nou in politica, a trecut…

- Delegatiile guvernului si opozitiei de la Caracas au anuntat joi realizarea de progrese in negocierile consacrate solutionarii crizei politice din Venezuela, care au loc in Barbados, informeaza vineri AFP. Dupa 4 zile de discutii, partile au informat, separat si succint, despre continuarea negocierilor,…