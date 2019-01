Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a treia ediție a Maratonului Resuscitarii – Winter Edition, un eveniment in care manevrele de prim ajutor, salvatoare de viața, sunt predate pentru o zi intreaga de catre medicii și paramedicii de la SMURD Cluj are loc in acest weekend, la Cluj.Evenimentul are loc duminica, 13 ianuarie 2019,…

- Serviciul de Ambulanța București se bazeaza și pe voluntari pentru a salva cat mai multe vieți. Așa a aparut ideea unui sistem de alarmare a voluntarilor Serviciului de Ambulanța, in cazul unor situații urgente aflate in locuri publice.

- Elevii clasei a V-a a Școlii Picior de Munte au invațat despre situațiile de urgența și acordarea primului ajutor in cadrul Post-ul “Școala Altfel” la Geo-Sting. Elevii au invațat despre situațiile de urgența și acordarea primului ajutor apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Evenimentul inter-institutional reprezinta o premiera la nivelul judetului si a avut ca scop intalnirea colindelor romanesti, interpretate de grupuri de colindatori formate din personalul activ al... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența al județului Cluj va primi in dotare trei ambulanțe SMURD noi, de tip B2, pentru echipajele de acordare a primului ajutor. Anunțul a fost facut azi de inspectorul șef al ISU Cluj, general de brigada Ion Moldovan, in cadrul unei conferințe de presa ce a avut lo…

- Elevii de la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” Alba Iulia au asistat saptamana trecuta la Colegiul „Horia, Cloșca și Crișan” la o lecție deschisa despre școala din trecut, eveniment organizat de CJRAE Alba. Printre obiectele expuse cu vechime și inedit s-a numarat și un carnet funcțional in urma cu 95…

- Un barbat si-a omorat sotia in locuinta din Geaca, judetul Cluj, apoi a sustinut, in fata anchetatorilor ca a primit niste semnale pentru a o ucide la o anumita ora. Procurorii criminalisti au deschis o ancheta in acest caz, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Ghidul ”Muzeului Mineritului” de la Roșia Montana, Dorin Rus, a ținut o adevarata lecție de istorie a zonei, unui grup de elevi din Cluj, veniți sa viziteze galeriile antice, in timpul saptamanii ”școala altfel”. Filmarea a fost postata pe facebook de catre unul dintre aceștia și a devenit rapid virala. …