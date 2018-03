Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, in statiunea Mamaia, s-a desfasurat cea de-a cincea editie a Maratonului Nisipului, considerata una dintre cele mai ample competitii din Europa ce se desfasoara integral pe nisip.Vremea a tinut cu cei aproximativ 1.600 de sportivi aflati la linia de start. Chiar daca la primele ore ale diminetii…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta. O adolescenta a fost lovita pe marcajul pietonal iar soferul a fugit de la fata locului. Potrivit IPJ Constanta, Conform primelor cercetari, la data de 22 martie a.c., un barbat, de 64 de ani, a condus un autoturism pe strada Mircea…

- Toata lumea știe de episoadele haotice din timpul casatoriei Prințului Charles cu Prințesa Diana, dar și de iubirea profunda a prințului pe care i-a purtat-o tot timpul Camillei, cea care a dus la ruperea casatoriei cu Lady Di, dar puțini știu despre luptele pentru imagine care s-au purtat dupa divorț…

- Zodiacul European sau Zodiacul Clasic Occidental, cum mai este cunoscut, imparte anul calendaristic in 12 zodii. Prima dintre ele, Zodia Berbecului, incepe odata cu Echinoctiul de Primavara.Berbecul este un semn astrologic care este asociat cu constelatia Berbec. Soarele este…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, legi din pachetul pe Justitie, adica Legea privind organziarea judiciara, Legea privind statutul procurorilor si judecatorilor si Legea privind organizarea CSM. Citeste mai mult: adev.ro/p5vnaw

- Controlata de GKL Engineering Ltd si SC Nitalexil SRL, societatea Seaside Estate Company SRL continua demersurile pentru amenajarea unei parcari in statiunea Mamaia. Seaside Estate Company SRL a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta proiectul "Amenajare parcare cu acces din lotul cu numar…

- BERBEC 21.03-20.04: Sunteti dominati de dorinta de a incepe un nou curs de specializare sau de formare profesionala intr-un anumit domeniu. Puteti chiar beneficia de resursele altei persoane, asa ca veti face cateva investitii care in viitor va vor aduce venituri considerabile. TAUR 21.04-21.05: In…

- Ieri am vazut destul de multa lume la librarie. In fata, o doamna imbracata destul de subtire, vesela si cu chef de vorba, cumpara culori. Dorea anumite nuante. Vaaaiiii, nu mai stiti movul liliacului? Sau verdele firului proaspat de iarba? Nici galbenul lalelei? Culorile acestea le doresc! Incurcat,…

- Margot Robbie a devenit noua imagine a brandului Chanel, iar anuntul a fost facut tocmai in duminica Oscarurilor. Actrita a fost nominalizata pentru rolul din „I,Tonya”, insa a pierdut in cele din urma in fata lui Frances McDormand. Castigatori Oscar 2018! „The Shape of Water” este cel mai bun film!…

- Ieri, Ducesa de Cambridge s-a prezentat la National Portrait Gallery, din Londra, unde era organizata o expoziție privata. Asta deși vremea n-a ținut cu ea! foto: Getty Images A infruntat ninsoarea abundenta și a sosit la evenimentul organizat la National Portrait Gallery! Pentru aceasta ocazie, Kate,…

- Biblioteca Judeteana Timis (BJT) "Sorin Titel" continua campania de promovare a literaturii in scoli si licee printr-o noua "LecTura de Forta", care va avea loc marti, la Liceul Pedagogic "Carmen Sylva" din Timisoara, sub semnul Centenarului Marii Uniri. "Fiecare participant se va prezenta…

- Un nou bloc de sapte etaje va aparea in statiunea Mamaia, zona Caraiman. Solicitantul certificatului de urbanism este Luminita Alexandru, fiica lui Gheorghe Pelehra, cel care detine Cuptorul cu Placinte din Satul de Vacanta. Primaria Constanta a emis, pe data de 22 februarie, certificatul de urbanism…

- Parlamentul Republicii Moldova a prins in aceasta seara culoare la propriu. Intre orele 18:00 si 20:00, cladirea legislativul a fost iluminata in culorile drapelului lituanian, galben, verde și roșu.

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Antrenorul formatiei Viitorul, Gheorghe Hagi, spune ca partida de sambata cu Juventus Bucuresti va fi una dificila, adversara avand jucatori cu experienta, care dau echilibru formatiei, dar si un antrenor nou. El spune ca punctele sunt foarte importante pentru formatia sa in dorinta de a patrunde…

- Fiica preferata a lui Donald Trump ne-a obișnuit deja cu aparițiile ei sofisticate, in haine de brand, la fel ca soția președintelui american Donald Trump. Ivanka este o cocurenta apringa la titlul de una dintre cele mai bine imbracate femei din SUA, iar cea mai recenta apariție a sa in Washington,…

- Cei 15 rusi (13 sportivi si 2 antrenori) suspendati pe viata de Comitetul International Olimpic pentru presupusa lor implicare in sistemul de dopaj institutionalizat, apoi exonerati de TAS, dar neinvitati de CIO la JO 2018, au sesizat din nou Tribunalul de Arbitraj pentru Sport, cu speranta ca vor…

- Riviera Holiday SRL vrea sa supraetajeze imobilul de opt etaje pe care il ridica in Navodari, zona Popas III Mamaia. In acest sens, firma a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta memoriul de prezentare a proiectului "Modificare proiect autorizat cu AC 394 2017 in curs de executie laquo;Imobil…

- Din 9 februarie, TVR va transmite cele mai importante probe de la Jocurile Olimpice de Iarna 2018. Cea de-a 23-a editie va avea loc la Pyeongchang, in Coreea de Sud, in perioada 9 - 25 februarie, si va marca un moment istoric: Coreea de Nord si Coreea de Sud vor participa sub acelasi steag. TVR a anuntat…

- Oamenii au creat un moment cu adevarat emotionant in Piata Unirii. Au purtat pe brate in hora un drapel urias, visand la unitate intre regiuni si intre Romania si Republica Moldova. Tricolorul a fost adus chiar de basarabeni si a avut o lungime de 100 de metri. Acesta a inconjurat usor piata centrala…

- Un steag lung de 100 de metri a fost purtat, marti, de militari si de zeci de elevi din Targoviste prin centrul orasului. Drapelul a fost arborat dupa aceea pe Turnul Chindiei, intr-un eveniment dedicat Micii Unirii, aniversata pe 24 ianuarie.

- Zeci de mii de oameni au protestat sambata in toata tara, dar si in Diaspora. Romanii s-au mobilizat pe Facebook, nemultumiti de modificarile aduse legilor justitiei, Codurilor Penale si Codului Fiscal. Protestele nu au fost lipsite incidente, un jandarm fiind filmat in timp ce lovea cu pumnul mai multi…

- Astazi, atentia microbistilor constanteni se indreapta catre palmaresul si culorile FC Farul, fiind ultima zi in care Eugen Palcu, castigatorul licitatiei din luna decembrie, poate depune la sediul lichidatorului judiciar CC INSOL SPRL suma de 1,076 milioane de lei, cu TVA. Cum sansele sunt minime sa…

- Pe data de 17 ianuarie 2018 este Luna Noua, fenomen astral care se formeaza in semnul Capricornului, ceea ce inseamna ca pentru toate zodiile va fi un nou inceput, in funcție de sectorul astrologic care este afectat. Iata cum te influențeaza acest aspect, in funcție de semnul zodiacal sub care te-ai…

- Daca nu locuiesc in zona sau daca treburile nu i duc spre aleile Casei Albe... varianta tomitana, constantenii nu stiu ca in Parcul Arheologic, zis si Parcul Primariei, se afla bustul din bronz al unuia dintre cei mai mari primari ai Constantei, Ion Banescu 1851, Roman 1909, Constanta . Un primar vizionar…

- Ucrainenii, care au venit sa lucreze la fabrica din satul polonez Veruhovo, au fost obligați sa poarte o uniforma in culorile drapelului național al Ucrainei. Informația a fost facuta publica de Warszawa Wyborcza. A fost remarcat faptul ca uniforma lucratorilor din diferite secții este diversa, dar…

- Andra este una dintre cele mai iubite artiste din Romania, de aceea, fanii ei, in numar foarte mare, o apreciaza si ii transmis multe cuvinte de lauda pe retelele de socializare. Iar sotia lui Maruta le si raspunde. Cantareata le-a pregatit fanilor o surpriza, odata cu trecerea in anul 2018. Vedeta…

- In mesajul de Anul Nou, Mihai Tudose le transmite romanilor ca numai impreuna, uniti si solidari, pot tine vie constiinta romaneasca si pot duce Romania 100 de ani mai departe. "Atunci cand ne gandim la tara noastra, fiecare dintre noi are reprezentari diferite. Dar, indiferent de raportarile…

- Majoritatea romanilor care s-a hotarat sa calatoreasca de Anul Nou a ales destinatii externe, multe fiind orase din tarile vecine, in conditiile in care Brasovul ocupa primul loc in clasamentul preferintelor, iar Capitala ocupa pozitia 26, conform unei analize realizate de o platforma hoteliera. „La…

- Duminica, 24 decembrie, la Chisinau s-a desfasurat cea de-a 16-a ediție a Campionatului Republicii Moldova de Lupta Nationala „Voievod”, relateaza NOI.md. La eveniment au participat peste 200 de sportivi veniti din 12 raioane ale tarii. Potrivit lui Nicolae Pascaru, președintele Federației de Lupta Naționala „Voievod”,…