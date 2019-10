Maratonul Internaţional Iaşi – Ediția 2019. Restricţii în trafic duminică în oraş Maratonul International Iasi isi propune sa fie un eveniment sportiv de referinta pentru municipiul Iasi, dar si la nivel regional, national si international. Obiectivul principal este unul social, fondurile rezultate in urma organizarii evenimentului fiind destinate finantarii proiectului Ambulanta copiilor. Proiectul este creat pentru a facilita copiilor bolnavi, vizitele obisnuite la spital, cat si de a-i transporta in cazul unor situatii de urgenta. Uneori devine dificil pentru un copil care sufera de o boala cronica sa calatoreasca in transportul public dupa ce a stat de-a lungul zilei la… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

