Stiri pe aceeasi tema

- Romania va fi reprezentata de zece sportivi la Campionatele Mondiale de atletism de la Doha, se arata intr-un comunicat. Majoritatea are ca obiectiv realizarea baremului pentru Jocurile Olimpice, insa discobolul Alin Firfirica tinteste podiumul, la prima sa participare la o editie a CM de…

- Mihai Stoica, 54 de ani, fostul director sportiv al FCSB-ului, plecat de la echipa lui Becali la inceputul lunii august, arata zero susținere fața de Bogdan Argeș Vintila, tehnicianul instalat pe banca roș-albaștrilor luna trecuta. „Nici nu știam ca antreneaza. Nu știam absolut nimic de el. Daca un…

- Victor Piturca a precizat ca va fi antrenor si nu manager general si ca va fi ajutat de "secunzii" Corneliu Papura, Adrian Neaga si Martin Tudor, ultimul fiind antrenor cu portarii. "Revin la Craiova cu acelasi gand, imi doresc foarte mult sa castig campionatul cu Universitatea si oamenii…

- Președintele extremist al Braziliei, Jair Bolsonaro, pierde încrederea cetațenilor alegatorilor, într-un moment în care padurea amazoniana arde, iar el este implicat într-un conflict diplomatic fara precedent cu Franța.

- FCSB a incheiat etapa a 7-a pe ultimul loc in Liga I si dezastrul ia amploara pentru o formatie care a ajuns la cinci esecuri la rand in campionat. Contactat de „Adevarul“, fostul mare portar al Stelei, Vasile Iordache (68 de ani), s-a aratat ingrozit de situatia ros-albastrilor.

- GSP face o analiza completa despre cum a decazut clubul lui Gigi Becali din momentul in care a fost deposedat de marca Steaua, decembrie 2014, pana in ziua de azi. - In toamna lui 2014, clubul se numea Steaua- Evolua pe Ghencea și Arena Naționala- vea medie de spectatori intre 15.000 și 25.000- Era…

- Andrei Cristea, 35 de ani, atacantul celor de la Poli Iași, fost jucator la FCSB intre 2004 și 2006, a comentat victoria reușita de moldoveni in deplasare cu FCSB, scor 2-1. „Nici nu-mi mai aduceam aminte de cannd n-am mai batut Steaua. E un moment important pentru noi, suntem o echipa in creștere…

- Andrei Marc (26 de ani, fundaș central) a fost imprumumtat cu opțiune de cumparare definitiva de FCSB de la Concordia Chiajna, iar jucatorul este entuziasmat de noua sa formație. FCSB - Voluntari se joaca duminica, de la ora 21:00, in etapa a 5-a din Liga 1. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct…