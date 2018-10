Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de partener Climate KIC in Romania pentru perioada 2014-2020, impreuna cu Asociația Banat IT organizeaza ediția 2018 a CLIMATHON, un maraton de 24 ore cu tema ”Creating innovative smart responses to climate change effects”. Evenimentul are…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) a organizat, miercuri 24 octombrie a.c., in parteneriat cu Reprezentanța Comisiei Europene in Romania și Ambasada Japoniei in Romania, conferința privind Acordul de Parteneriat Economic Uniunea Europeana – Japonia și impactul acestuia asupra cooperarii…

- Evenimentul este organizat de: - Academia de Studii Economice din București, - Fundatia Laufer, - Camera de Comert și Industrie a Romaniei, impreuna cu partenerii de implementare a programului Smart Start USA: - Piraeus Bank, - Banca Transilvania, -…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in calitate de partener oficial in Romania al Programului ClimateKIC, a organizat finala naționala a competiției de idei ClimateLaunchPad. In cadrul finalei, au ajuns opt echipe, insa trei s-au retras pe parcurs. “Este o idee inovatoare, este vorba despre…

- ELITE Business Women in parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza cea de-a doua intalnire de business networking și antreprenoriat din anul 2018 – ELITE Business Club. Evenimentul are loc in data de 27 septembrie 2018, intre orele 15:00 – 18:00, in Sala C.E.D.O. a sediului…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in calitate de partener oficial in Romania al Programului ClimateKIC, organizeaza in data de 25 septembrie 2018, cu incepere de la ora 16. 00, in Sala C.E.D.O. a sediului CCIAT, Finala naționala a competiției de idei ClimateLaunchPad. In cadrul finalei,…

- In perioada 20 – 22 septembrie 2018, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza o misiune economica la Zrenjanin (Serbia), de participare la Targul Internațional ZR-BizNet 2018, continuare sub o noua denumire a tradiționalului Targ de Inovare și Antreprenoriat INOCOOP. Evenimentul…

- In perioada 29 – 30 septembrie 2018, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza o misiune economica la Belgrad, cu prilejul manifestarii “Ukus Fest”, un festival al produselor alimentare și bauturilor tradiționale. Firmele timișene au posibilitatea de a participa atat in calitate de…