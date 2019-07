Maraton hipic cu trap, ponei, galop şi dresaj! Cea mai importanta reuniune a anului – cea in care s-a tinut Derby-ul de Trap al Romaniei – a umplut tribunele Hipodromului, “momentul de varf” gasind multa lume in cautarea… unui scaun liber! Sapte curse de trap, echilibrate si spectaculoase, doua curse de galop,care au “pacatuit” insa prin lipsa multor cai dintre cei anuntati in program, o atractiva cursa de ponei si spectacolul de dresaj oferit de “Vrajitorul de cai”, Miron Bococi – au fost ingredientele unei zile memorabile, inceputa la orele 10,00 si terminata aproape de ora 15,00! Derby-ul de Trap al Romaniei a revenit aceluiasi Calypso… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD a avut loc vineri, iar surprizele inainte de Congresul de sambata nu au intarziat.Astfel, contrar zvonurilor, la Congres se vor organiza alegeri si pentru functiile de presedinte executiv si secretar general. Ministrul Eugen Teodorovici s-a…

- Cele 47 de state membre ale Consiliului Europei aleg miercuri noul secretar general al acestei organizatii, care de la 1 octombrie il va inlocui pe norvegianul Thorbjorn Jagland. In cursa se afla doi candidati, respectiv belgianul Didier Reynders si croata Marija Pejcinovic Buric. In scrisoarea sa de…

- Membrii Sindicatului Liber si Independent al SC Transurb SA Vaslui protesteaza in fața Primariei Vaslui. Aceștia cer salarii mai mari, dar și demisia directorului general Maria Placinta, pentru ca a instaurat o stare de tensiune in randul angajaților. Sindicaliștii sunt susținut de colegi din mai multe…

- Sambata a fost o zi reusita pe Hipodrom, chiar daca vremea i-a pus la incercare pe iubitorii hipismului, cele cinci curse de trap (in premiera, incluse toate in oferta Casei de pariuri Fortuna) oferind multe moment interesante, inclusiv o supriza mare, in chiar cea mai asteptata cursa a zilei – Premiul…

- Finalul acestei saptamani aduce o noua Reuniune oficiala de trap pe Hipodromul Ploiesti, in cadrul careia organizatorii au programat cinci curse extrem de interesante, printre care doua semiclasice – Premiul Debutantilor si Premiul Constantin si Elena – precum si atractivul Premiu Alexandros, acesta…

- Finalul acestei saptamani aduce o noua Reuniune oficiala de trap pe Hipodromul Ploiesti, in cadrul careia organizatorii au programat cinci curse extrem de interesante, printre care doua semiclasice – Premiul Debutantilor si Premiul Constantin si Elena – precum si atractivul Premiu Alexandros, acesta…

- Dueluri spectaculoase in primele doua reuniuni ale noului sezon de trap gazduite pe hiporomul din Ploiești! Cu o zi inainte de reuniunea de trap de duminica, pe 21 aprilie, prima a sezonului pe hipodromul din Ploiești, listata, in premiera, la casele de pariuri, armasarul Badie avea cota de 3 la 1 pentru…

- Marian Dima Hipodromul Ploiesti a gazduit, sambata, cea de-a doua reuniune oficiala de trap din acest an, circa 500 de iubitori ai fenomenului tinand sa asiste la evenimentul ce a avut „cap de afis” Premiul de Paste. Au fost patru curse de trap extrem de atractive, interesul fiind sporit si de faptul…