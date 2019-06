Stiri pe aceeasi tema

- A 21-a editie a Festivalului International de Foarte Scurt Metraj ”Tres Court” va avea loc la Zalau, in perioada 12 – 13 iunie. Evenimentul este organizat de Institutului Francez din Romania si Orange, in parteneriat cu Michelin Romania și Consiliul Județean Salaj. Inclus in cadrul Sezonului Franța-Romania,…

- Festivalul International de Foarte Scurt Metraj „Tres Court" va prezenta la Iasi, in perioada 9-10 iunie, productii cinematografice de maximum patru minute. Evenimentul se afla la cea de-a XXI-a editie, fiind prezentata de catre Institutul Francez din Romania si Orange. Evenimentele de la Iasi vor avea…

- Institutul francez din Romania si Orange au placerea de a prezenta a 21a editie a Festivalului International de Foarte Scurt Metraj TRES COURT din 7 in 16 iunie in 19 de orase din Romania. Inclus in cadrul Sezonului Franta-Romania, acest festival nascut la Paris si difuzat simultan in 22 de tari, aduce…

- Institutul francez din Romania și Orange aorganizeaza, in perioada 7-16 iunie, cea de-a 21-a ediție a Festivalului Internațional de Foarte Scurt Metraj TRES COURT in 19 de orașe din Romania, printre care si Baia Mare. Inclus in cadrul Sezonului Franța-Romania, acest festival nascut la Paris și difuzat…

- Institutul Francez din Timisoara si Filarmonica Banatul invita publicul la doua concerte cu artiști de exceptie si programe pe masura, care vor avea loc in 24 mai si 28 mai, de la ora 19.00, la sala Capitol, si sunt incluse in programul Sezonului Romania-Franta. Primul concert este unul vocal-simfonic,…

- A XV-a ediție a Festivalului Internațional de muzica populara ,,Mugurelul”-Dorohoi se desfașoara sambata 22 iunie 2019 (incepand cu ora 16:00) și duminica 23 iunie 2019 (incepand cu ora 12:00), pe scena Parcului ,,Brazi” din municipiul Dorohoi. Organizatori: Consiliul Județean Botoșani, Inspectoratul…

- Dupa ce a fost proiectat in cadrul Festivalului Filmului Francez, filmul Joueurs/Joaca-te cu focul!, prezent in secțiunea Quinzaine des Realisateurs de la Cannes 2018, intra in cinematografele din Romania incepand cu 17 mai, potrivit unui comunicat TIFF. Cadru din filmul ”Joueurs” Lungmetrajul de debut…

- In premiera in Romania, proiectul internațional Uzina Filmelor de Amatori ajunge la cea de-a 18-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania. Conceptul creat de renumitul regizor, scenarist si producator francez Michel Gondry (Oscar 2005 pentru Cel mai bun scenariu original Eternal Sunshine…