Maramureșul se topește. La propriu Caldurile tot mai mari care s-au abatut peste Maramureș in ultima perioada pun in dificultate populația. Indicele de confort temperatura-umezeala (ITU) a depasit pragul critic de 80 de unitati, in localitatea Baia Mare, in cursul zilei de marai, 20 august. Valoare temperatura aerului: 33 grade Celsius. Valoare temperatura resimtita: 38 grade Celsius. Indicele de confort […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

