- Un tanar de 34 de ani a salvat patru vieți. Acesta era necasatorit, insa a ajuns pe patul de spital vineri seara. Tanarul din Borsa a fost victima unui accident rutier. Nefericitul eveniment s-a petrecut vineri seara, in jurul orei 16.00, cand borseanul a fost surprins și accidentat in timp ce incerca…

- Un eveniment deosebit va avea loc saptamana viitoare in Baia Mare, eveniment dedicat Centenarului Marii Uniri. Mai jos programul cadru al Simpozionului national dedicat Centenarului Marii Uniri, cu tema Maramuresul (cu gandul si cu fapta) spre idealul unitatii de credinta si de neam. Luni: 12.11.2018…

- O moarte, cinci vieti salvate! Un tanar de 21 de ani din Baia Mare este un EROU: a daruit viata altor cinci persoane Cinci oameni au primit o noua sansa datorita unui donator din Baia Mare. Familia tanarului de 21 de ani a facut azi posibil si al treilea transplant de plamani din acest an. O inima a…

- Agenția Naționala de Transplant a informat Ministerul Sanatații ca in cursul zilei de marti, 30 octombrie a fost efectuata o prelevare de organe de la un donator in varsta de 21 ani aflat in moarte cerebrala in urma unui traumatism cranio-cerebral, care se afla internat in Spitalul Județean Baia – Mare…

- Astazi, 27 octombrie a.c., in jurul orei 18.00, pe DE 58, mai exact pe raza localitatii Satulung, a avut loc un accident de circulatie. Cinci persoane au fost ranite din care doua au ramas incarcerate. La fata locului au ajuns echipaje de la descarcerare, SMURD si politie. Paramedicii au stabilizat…

- O pacienta de 28 de ani a fost transportata de urgența, in cursul nopții trecute, la Spitalul Județean de Urgența “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare, de catre echipajul de Terapie Intensiva Mobila al SMURD Maramureș, de la camera de garda a unitații medicale din Sighetu Marmației. Tanara a suferit o plaga…

- Doua persoane care sufera de probleme renale grave și au nevoie de rinichi noi vor fi salvate dupa ce familia unei tinere de 24 de ani, din Baia Mare, moarta intr-un accident rutier, a fost de acord sa doneze organele. Tanara de 24 de ani a murit dupa ce a fost lovita in plin de o mașina pe o trecere…