- Romanii care nu au avut vouchere de vacanta sunt dispusi sa cheltuiasca intre 200 si 400 lei de persoana pentru o mini-vacanta de Paste, majoritatea alegand in acest an destinatii autohtone in detrimentul marilor capitale europene, se arata intr-un studiu realizat de un portal de rezervari online,…

- Turistii care aleg Maramuresul ca destinatie de 1 Mai au posibilitatea sa faca o excursie de o zi cu Mocanita. Trenul porneste la ora 9.00, iar turistii pot admira peisajele de munte de pe Valea Vaserului.

- Elevii intra de sambata, 20 aprilie, in vacanța de primavara, de doua saptamani, programata de Ministerul Educației in perioada 20 aprilie – 5 mai 2019. Astfel, elevii vor fi liberi de Sarbatorile de Paști și de 1 Mai. Semestrul al doilea va dura pana pe 14 iunie 2019, iar vacanța de vara va incepe…

- Vacanța de Paște 2019. Oferte și destinații in Bucovina. Afla din articolul a1.ro, ce posibilitați ai pentru petrecerea sarbatorii de Paște in aceasta frumoasa zona din Romania, aflata in topul preferințelor an de an

- Vacanța de Paște 2019. Top 7 destinații romanești pentru o vacanța de neuitat. Afla din articolul a1.ro, care sunt destinațiile din Romania pe care le-ai putea alege pentru vacanța de Paște

- Aproximativ 77% dintre romani si-au planificat o excursie de weekend in Romania in perioada martie - aprilie 2019, iar bugetul minim de persoana este de 500 lei pentru cazare, transport si mese, conform unui studiu realizat de o platforma de rezervari hoteliere, remis vineri AGERPRES. …

- Vacanta de Paste si 1 Mai care se apropie este prima gura de oxigen pentru hotelieri, cele mai multe vacante pentru aceasta perioada fiind deja vandute. Preturile in Romania au crescut, insa, artificial, avertizeaza tour-operatorii.

