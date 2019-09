Maramureșul are un drum între cele mai frumoase 5 trasee din România Daca nu ai planuri facute pentru vacanta, avem noi zece destinatii pentru tine. Sunt special gandite pentru cei care au masina si vor sa conduca pe drumuri mai putin aglomerate dar extrem, extrem de frumoase. Noi le-am ales cateva din cele mai frumoase trasee. Apropo, majoritatea drumurilor alese de noi combina placerea de a conduce […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

